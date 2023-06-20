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經濟

艾迪康招股籌4億 首日孖展淡靜

【明報專訊】內地獨立醫學實驗室服務商艾迪康（9860）昨日至本周五（23日）招股，共發行3319.25萬新股，一成公開發售，集資4.089億元。招股價每股12.32元，每手500股，入場費6222.13元，6月30日掛牌，保薦人為摩根士丹利及富瑞。

艾迪康共引入5名基石投資者認購3717萬美元（約2.9億港元）股份，約佔發售股份逾71%，基投包括邁瑞全球、香港新產業、復星診斷、Timestar Elite，以及由原有主要股東林繼迅全資擁有的Corelink。公司首日招股孖展表現較淡靜，合共錄746萬元孖展，當中富途借出600萬元，以公開集資額4089萬元計不足額。

藥師幫孖展超購3.3倍

另一醫藥股來凱醫藥（2105）就於上周五（16日）至周三（21日）招股，昨日合計錄得孖展4222萬元，當中富途及輝立分別借出2300萬元及1600萬元。以該股公開集資額7909萬元計，暫未足額認購。

內地醫藥電商平台藥師幫（9885）上周四至今日公開招股，昨日孖展截飛，合計錄1.56億元申購額，當中富途、華盛分別借出7400萬及3850萬元孖展額。以該股公開集資額3637萬元計，單計券商孖展已超購3.3倍。

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