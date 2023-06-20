人幣受壓累港股失守二萬 結束兩連升

人民幣離岸價走弱，兌每美元曾低見7.1669，在岸價亦曾低見7.1621。內地亦未有於周末推出救市措施，市場對經濟增長擔憂揮之不去。恒指低開56點，隨後跌幅擴大，最多跌321點，低見19718點。但午後外電報道指美國國務卿布林肯將與國家主席習近平會晤，市場憧憬中美緊張關係紓緩，恒指跌幅一度收窄至少於80點。恒指最終收報19912點，跌127點或0.64%。

體育用品及內房股捱沽

上周五領漲的重磅科網藍籌急回吐，內地市監總局加強互聯網廣告監管，騰訊（0700）跌1.5%，阿里巴巴（9988）跌2%。體育用品股亦捱沽，李寧 （2331）及安踏 （2020）同跌3.9%，特步 （1368）挫4.2%。

上周熱炒中央將推出政策撐樓市消息而急升的內房、物管股亦下滑，碧桂園（2007）跌逾半成，是表現最差藍籌；雅居樂 （3383） 跌5.4%；碧桂園服務（6098）亦跌3.2%。市場預期高息環境持續，匯控（0005）4連升，見2018年10月底以來收市新高，收報61.4元，升0.6%；友邦（1299）亦升0.4%。港股通下的北水，結束兩日淨流出，昨日淨流入71億元。滬深股通下的南水，則合計淨流出14.4億元人民幣，終止連續兩日淨流入。

黃國英資產管理董事黃國英表示，早前傳出內地救市的措施，例如減息或發行特別國債等，不會對股市有很大刺激，兩個最大關鍵反而是內地能否重整市場對民企的信心，或民企再大舉投資，即是「令民企有運行」，以及在全球股市熱炒AI（人工智能）概念下，中美關係能否好轉，令中國在AI相關技術發展困局有突破。雖然他認為這兩大關鍵短期有突破機會不大，但只要其中一個有進展，可望令港股擺脫長期弱勢。他又指，中國特色估值概念股（中特估）沒參與港股近期升浪，預期資金會逐步回流中特估。