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經濟
香港地產

戴德梁行料非住宅全年成交逼500億

【明報專訊】受高息環境影響，借貸成本上升，令非住宅物業投資者更審慎。戴德梁行公布最新報告指截至本月中旬，上半年成交額超過1億元的非住宅物業僅錄31宗成交，總金額約181億元，私人地盤成交佔整體成交金額33%，預計下半年錄得約300億元成交，即全年近500億元水平。

加息期或完結 下半年入市增

戴德梁行執行董事、香港資本市場部主管高偉雄表示，高息口抑制基金的入市意欲，但受疫情影響，非住宅物業價格依然維持在較低水平，預計下半年隨着加息周期完結加上投資者逐漸適應高息環境，相信吸引本地和內地自用型買家在大市回升前「撈底」，推動下半年投資活動。另外，高氏亦提到，通關後旅遊和住宿需求上升，帶動酒店物業成交，其中酒店物業佔上半年成交額佔比上升，預計下半年會延續升勢。

睇好本港共居空間發展前景

去年施政報告提出一系列的「搶人才」政策，吸引內地和海外的專才和學生，戴德梁行執行董事、香港研究部主管鄧淑賢預料，未來幾年來港人才和學生數字將不斷攀升，香港樓價高企，亦令年輕人才更傾向選擇租樓， 近年非本地大學生數目和佔比的上升，以及學生宿舍的短缺，令不少非本地甚至本地學生需考慮校外住宿選擇，有利共居空間、多戶型物業及學生公寓等的出租公寓物業的發展。鄧續稱，這類型物業有較穩定的入住率和租金收入，加上營運成本和維修支出相對較低， 相信會吸引營運商和投資者投入。

[香港地產]

相關字詞﹕戴德梁行 學生公寓 多戶型物業 共居空間(Co-living space) 非住宅物業

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