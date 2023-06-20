長實沙宣道29號強拍申請兩度被駁回

上述沙宣道29號富麗苑，佔地約1.99萬方呎，由5座洋房組成，長實持有項目的4座洋房，佔約80%業權，整個項目於1981年落成，樓齡不足50年。土地審裁處指，考慮到項目現時狀况、所需保養成本、樓齡等因素，均未說服已達到需重建的程度。

禹洲或相關7680萬沽上環商廈

此外，受疫情影響，部分商廈錄蝕讓個案，消息指，由禹洲地產（1628）或相關人士持有的上環億利商業大廈一全層單位，面積約6247方呎，最新以約7680萬元易手，呎價約1.23萬元，資料顯示，上述物業由禹洲地產或相關人士於2017年以8600萬元購入，曾用作集團在港總部，現帳面蝕920萬元或逾一成。

另尖東永安廣場8樓一個銀主盤，早前以2050萬元售出，單位面積約2015方呎，呎價約10,174元，單位原由李姓買家於2017年以約2851萬元購入，及後淪為銀主盤，最新成交價較6年前低約801萬元，貶值幅度約28%。金朝陽（0878）旗下葵涌iCITY（小圖）迄今累售202伙，總成交金額達8.5億元，平均呎價約9435元，美聯工商高級區域營業董事鄒永堅表示，項目開售至今，該行已成功促成36宗成交，總金額約1.5億元。

[香港地產]