明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

近半年啟德 每月破百宗租賃

【明報專訊】啟德區內多個新盤先後入伙，加上通關效應，區內今年租務情况理想，首5個月每月均錄得逾百宗租務成交，本月迄今該區已錄得約96宗租賃個案，全月勢破百宗，並估計與上月全月的148宗相若。

MONACO ONE一房月租1.6萬

中原資深區域營業董事吳妙粧表示，啟德區內本月暫錄得96宗，其中實呎租金50元以上的就佔10宗。據悉，區內最新入伙的MONACO ONE，至今已錄約5宗租務成交。吳指，最新一宗為2B座高層G室，實用面積326方呎一房戶，月租1.6萬元，實用呎租49元，屬市價水平。業主2021年12月約829萬元一手購入，現享2.3厘租金回報。

晉環一房租1.8萬 回報不足2厘

去年底入伙的黃竹坑站港島南岸晉環，本月則暫錄26宗租賃，美聯高級分區營業經理楊家俊表示，其中1A座中層G室，實用面積386方呎，1房間隔，以月租1.8萬元租出，實用呎租約46.6元。業主2021年5月約1221萬元一手購入，雖為同類型一房戶的新高價，但僅享租金回報約1.8厘。

星堤洋房租6.3萬 呎租33元

另新界西罕錄大額洋房租務成交。晉誠地產董事胡卓輝表示，屯門掃管笏星堤A型單號屋，實用面積1903方呎，3房3套連工人房間隔，並設花園及私人泳池，連兩車位，最新以月租6.3萬元租出，實用呎租約33元，原業主2012年5月2615萬元一手購入，租金回報約2.9厘。

[香港地產]

相關字詞﹕租務成交 啟德 星堤 掃管笏 晉環

上 / 下一篇新聞