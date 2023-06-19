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經濟
退休綢繆

財富管理

家庭信託比遺囑有「話事權」

【明報專訊】退休後生活有機會長達二三十年，由於沒有工作收入，在退休前更要好好管理自己的積蓄。根據瑞銀2022年億萬富豪報告，在動盪不定的環境下，全球億萬富豪總數略為減少。截至2022年3月，全球有2668位億萬富豪，之前一年則為2755位。上年有360位億萬富豪的財富跌至10億美元以下，而亞太區的億萬富豪人數仍然最多。香港財務策劃協會表示，遺囑是遺產傳承中最基本、最入門的工具，在決定了財產分配後，便完成了其使命。若希望自己過身後，對遺產仍然擁有「話事權」，有效地管理資產或進行投資，為財富增值，成立家庭信託是更為理想的選擇。

明報記者 龍彩霞

凱基亞洲行政總裁黃浩泉表示：「環球經濟邁向復蘇，亞太地區內富裕程度不斷上升，亞洲地區高資產淨值人數不斷增加。有見及此，我們銳意拓展亞洲的市場，投放更多資源以促進財富管理業務增長，並決定推出全新財富管理服務凱基亞洲『盛富』，深信財富管理業務將成為凱基亞洲的重點業務之一。凱基亞洲『盛富』財富管理服務會以度身訂制理財方案，及全面考慮客戶人生不同階段的投資目標，助客戶的財富增值，世代傳承。」

凱基亞洲國際財富管理主管戴耀權表示，上季凱基亞洲宣布推出「盛富」財富管理服務，便是看準亞洲在信託服務及稅務方面擴展空間。凱基證券在台灣、香港、新加坡、印尼及泰國均設有據點，因不少富豪投資全球化，相信未來跨境財富服務更需要專門理財顧問提供專業意見。首先會了解客戶的財富藍圖，制訂合適投資策略及建議方案，他表示，財富資深客戶經理所扮演的諮詢顧問角色，結合母企強大的金融網絡，協助客戶構建並保持平衡的投資組合，絕非『為跑數sell客』。他續指「盛富」的入場門檻較親民，僅25萬美元（約196萬港元），他希望吸引內地專才，以擴展內地市場。

股市表現一般 可多考慮高息投資

另通關驅動兩地金融交易活動。跨境理財業務都是各大金融機構爭奪的市場，特惠融資貸款利率優惠、新股認購利率等專屬優惠，可提升投資組合的潛在回報和購買力，而且定位能填補中高端客戶的缺口。「今年1月優先推出『盛富』，至今客戶資產規模累計逾15億美元（約117億港元），期望一至兩年內資產額能翻倍，不過，戴耀權表示30億美元目標具挑戰，不過，「盛富」已有300多名資深的理財客戶經理，同時，作為國際金融中心的香港，相信高資產的客戶都將資產放在不同地區。戴耀權表示，客戶以40歲至60歲為主，他們對退休及財富管理較為緊張，而新一代則對投資虛擬資產及科技行業興趣較大。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，財富管理十分重要，上年港股表現遜於成熟市場，而今年至今港股在2萬點上上落落，如果作為投資理財部署，不妨考慮一些另類高息投資。作為退休組合最應分散投資，例如現時債券息率較為吸引，投資者在經濟不明朗也可以資產增值。最重要投資者在理財策劃較要放眼全球，平衡當時投資風險。

香港上一代對遺囑較抗拒，但經過多個轟動社會爭產個案發生後，有不少富豪會設立信託基金，以將自己意願或財富傳承下一代。香港財務策劃協會表示，遺囑是遺產傳承中最基本、最入門的工具，在決定了財產分配後，便完成了其使命。若希望自己過身後，對遺產仍然擁有「話事權」，有效地管理資產或進行投資，為財富增值，成立家庭信託是更為理想的選擇。因為家庭信託的運作，是根據既定的意向書進行。信託其實是一個具有強大效能的理財工具，其用途及延續性均大大強於遺囑。信託設立者可指明將資金投資在不同的範疇，如股票、債券甚至房地產項目。又能設定每年的目標回報率，亦能訂明受益人可以在什麼時候、以什麼形式支取生活費、教育費或醫療費，不用經過遺產認證程序。若委託人因生意失敗而被起訴或申請破產，家庭信託可成為資產保護罩，免被債主索償。家庭信託亦具有避稅功能；避稅有別於逃稅，避稅是指透過合法的策劃及安排，減少應課稅項甚或豁免稅項。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]

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