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瓏珀山幽靜 居高臨下賞沙田

【明報專訊】沙田屬新界發展最成熟區域，惟區內中低密度豪宅新供應不多；新地（0016）發展，位處多石街、依山打造的「沙田版天鑄」瓏珀山，分兩期發展，主打3房、4房大單位，目前已屆現樓。瓏珀山另一亮點，是不少單位可居高臨下瀏覽開揚沙田景致，同時享受到寧靜的起居環境。

明報記者 管龍欣

攝影 馮凱鍵

已屆現樓的瓏珀山，座擁環抱自然風景，並可居高臨下瀏覽沙田景色，東南面向多石配水庫、馬鞍山郊野公園，享受到清幽寧靜的自然景觀。

車位充足 步行十餘分鐘到港鐵站

事實上，瓏珀山住戶步行十餘分鐘，便可到達港鐵沙田圍站。由於屋苑位置偏離港鐵站和沙田市中心，所以屋苑車位比例逾1比1，兼鄰近大老山隧道、城門隧道與獅子山隧道，往返市區、新界各區皆利便。

瓏珀山由5座中密度大廈組成，單位實用面積約920至2504方呎，另設複式連天台泳池特色戶。

其中一個現樓示範單位，位處第1期Crown Tower高層，實用面積1494方呎，屬四房雙套連儲物室間隔，單位擁約3.4米樓層高度，開則四正，整體空間感十足，客飯廳呈長形開則，由走廊分隔。

享多石配水庫 沙田城市雙景

景觀方面，客飯廳享多石配水庫、沙田城市雙景觀，此類靚景單位只佔屋苑三分之一；向配水庫一方，為32方呎露台，落地玻璃窗採用摺門設計，享盡優美山景，而向沙田方向則設落地推拉窗，室內採光度充足，對流窗有利空氣流通。

發展商表示，基於安全考量，屋苑的露台燈不是放在天花頂，而是改用LED燈設置在露台兩側。

廚房、洗手間方面，設備多元與儲物空間眾多，其中廚房配備德國品牌Miele的焗爐、電磁爐、酒櫃、洗碗碟機等，可透過手機實時觀察焗爐內情况，儲物櫃配置早餐枱，可一邊吃早餐、一邊欣賞沙田美景。 另一現樓示範單位為同座中層單位，實用面積942方呎，屬三房連套房及儲物室間隔，望山景為主，同樣設有32方呎露台。

玄關設多用途組合櫃 方便收納

單位整體間隔、設計，與上述四房大戶相近，只是各房間面積，較四房大戶稍細。值得一提是，屋苑所有戶型的玄關位，均設有多用途組合櫃，鞋架、傘架及Dyson吸塵機。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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