NOVO 2A累沽378伙套23億

周末一手沽200伙 NOVO 2A佔190伙

NOVO LAND第2A期上周六作次輪銷售，是美聯儲局停加息後市場上首個大型新盤銷售。新地副董事總經理雷霆稱NOVO LAND第2A期上周六次輪銷售223伙，售出約190伙，而今期開售至今短短8日已售約378伙，佔可售單位逾九成，套現約23億元，而整個NOVO LAND系列，開售至今不足11個月，已售出逾2618伙。

新地代理總經理陳漢麟補充，項目上周六次輪銷售，分A組和B組，A組銷情熱烈，600方呎以上3房單位迅速沽清，而B組時段，開放式單位、一房及兩房梗廚單位亦全數沽清，相信餘下單位亦會很快被市場吸納。他又預計，3個月後將會推售2A期「樓王」Charlot第一座，共410伙，而明年則會安排推售NOVO LAND第3期。雷霆又指，自內地與香港通關後，本港經濟開始好轉，隨着政府輸入外勞，相信下半年經濟會進一步向好，加上美息即將見頂，置業者將更有信心。

不過，綜合整個一手市場，本月已開售之全新樓盤就只有NOVO LAND第2A期，而其餘貨尾盤銷情亦未見突出，故本月至今市場亦只有共約523宗一手買賣，較上月同期約754宗少三成，並為今年2月後同期最少。另方面，過去兩日市場共錄得約200宗一手成交，主要來自上述NOVO LAND第2A期。至於鼎珮旗下已屆現樓的長沙灣睿峰，昨以超過1636萬元售出東翼6樓A室，單位實用639方呎，實呎高達25,606元，創項目今年重啟銷售以來三房最高之呎價紀錄。發展商表示，項目自2月初重啟銷售步伐迄今累售78伙，套現逼近9億元，而整個項目至今累售267伙。