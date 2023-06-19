長安邨未補價兩房租9800元 呎租22元

李子清指，新租客輪候公屋約5年，兩大兩小連同即將出生的小孩，認為長安邨位置方便，鄰近港鐵站及大型商場，而上址家俬電器齊備，考慮不久便落實承租。據悉，業主1998年以20萬元向房委會買入，而是次出租後，收租兩年已超過當年買入價，租金回報非常可觀。

MONACO海景3房戶4萬租出

另外，近日舉行亮燈儀式、並進入收樓階段的會德豐啟德MONACO，剛錄大額租賃成交。香港置業分行高級營業經理吳仁傑表示，MONACO 1A座高層A室，實用面積713方呎，3房間隔，向南望海景，以月租4.03萬元租出，實用呎租56.5元，租客為家庭客。資料顯示，業主去年4月以約2004.2萬元一手購入，租金回報約2.4厘。