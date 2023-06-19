長安邨未補價兩房租9800元 呎租22元

【明報專訊】雖然二手住宅交投未有大幅回升，但租務市場卻依然暢旺，青衣長安邨更錄得罕見未補價出租計劃下的租賃成交。中原地產分行經理李子清表示，青衣區本月錄約40宗租賃成交，暑假將至，租務市場氣氛開始上升，其中區內長安邨高層3室，實用面積443方呎，兩房間隔，業主透過未補價資助出售房屋出租計劃將單位出租，月租叫價1萬元，放盤3個月，由於合資格的業主及租客配對難度較高，經過多重審查後，終獲合資格家庭以9800元承租，實用呎租約22元。
李子清指，新租客輪候公屋約5年，兩大兩小連同即將出生的小孩，認為長安邨位置方便，鄰近港鐵站及大型商場，而上址家俬電器齊備，考慮不久便落實承租。據悉，業主1998年以20萬元向房委會買入，而是次出租後，收租兩年已超過當年買入價，租金回報非常可觀。
MONACO海景3房戶4萬租出
另外，近日舉行亮燈儀式、並進入收樓階段的會德豐啟德MONACO，剛錄大額租賃成交。香港置業分行高級營業經理吳仁傑表示，MONACO 1A座高層A室，實用面積713方呎，3房間隔，向南望海景，以月租4.03萬元租出，實用呎租56.5元，租客為家庭客。資料顯示，業主去年4月以約2004.2萬元一手購入，租金回報約2.4厘。