馬泰陽；息口走勢未明 二手悶局

不過，本港樓市基調良好，市場存在不乏利好消息：首先，本港經濟已逐漸復蘇，加上在失業率進一步放緩的情况下，能為本港的樓價帶來支持；第二，政府推出一系列「搶人才」計劃下，及放寬合資格的海外專才來港先置業後退稅已吸引了新一波的購買力；第三，日前政府亦擴大輸入外勞的資格，有利本地的租務市場。事實上，本港上半年的租金已由低位回升，隨着暑假來臨及政府推行外勞輸入計劃，預料本港的租金將會持續上揚。租金的升幅不但吸引投資者入市，租金上漲亦令部分租客轉租為買，有利市場進一步釋放購買力。

另外，美國聯儲局暫停加息，相信發展商將會加快推售步伐，搶佔市場焦點，今年首季新盤銷售量錄3468宗，較去年第四季的849宗大增逾3倍。

第二季新盤銷售速度雖較首季略慢，但預計仍達3000宗。展望第三季，預期新盤持續以積極姿態搶攻市場，料新盤銷售量仍有力做好。

不過，香港「通關」後的「亢奮期」已過，樓市氣氛稍為減溫，加上新盤以積極姿態搶攻市場，搶走部分市場購買力，二手表現暫難改善。筆者相信，第三季一手市場持續旺場，本港二手市場亦需時整固，以及待息口走勢明朗化，才有望重拾上升動力，突破悶局。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]