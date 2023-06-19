廖偉強：下半年樓市料勝上半年

2022年因為第五波疫情及下半年加息的因素，使樓市交易量大幅下滑，無論一手及二手成交量都明顯下跌達到四成。進入2023年，受惠通關的利好因素，以及疫情的防控措施全面解除，香港經濟得以重新出發，樓市同樣受惠，一手及二手市場的成交開始增加，樓價更在半年間上升約6%，大部分業主都可以鬆一口氣，不會因為樓價下跌而令到自己的資產減值。因此很多業主都放慢沽售的步伐，在放寬之後出現報復式的外遊，令香港經濟在第二季之後開始減速，市民入市買樓的數量亦明顯減少。

由於大部分業主都相信未來的經濟會漸漸向好，樓價沒可能在短期內會掉頭回落，這種情况之下，今年第二季的成交量開始減少，樓市在這時亦表現呆滯，沒有成交之下，地產代理做生意亦開始面對困難。

不過，筆者仍然相信樓市的走勢會逐步向好，原因很簡單，累積的購買力大部分仍然存在，只是目前香港的經濟環境需要時間慢慢適應及復蘇，筆者相信下半年香港能夠打好經濟基礎，再加上輸入的人才逐步到位，香港的新生經濟動力就會重新啟動。

人才及人員數量增加，定會加強香港消費能力，對房屋需求更加是必然的，所以筆者相信香港的樓市在下半年會比上半年好，明年會比今年更加好，預計全年樓價升幅會超過一成！

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]