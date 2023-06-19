何啟聰：股價六連升 騰訊購20436

科技股升勢持續，騰訊（0700）上周五升幅逐步擴大至逾2%，曾升至364.4元的接近兩個月高位，收市維持約2%升幅，連升6個交易日。向上觀望上試370元的機會，支持上移至參考100天線約354.3元水平。

騰訊六連升，由於短時間內累積一定升幅，資金反手部署淡倉。看淡或可考慮騰訊認沽證（13683），行使價321.68元，2023年7月到期，實際槓桿約15.0倍。好倉繼續有資金沽貨獲利，追貨好友部署上相對保守，主要考慮輕微價外認購證，觀望到價機會，看好或可考慮騰訊認購證（20436），行使價380.893元，2024年6月到期，實際槓桿約4.0倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]