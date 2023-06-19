溫傑：健倍苗苗擁多個家喻戶曉品牌

業績方面，集團早前公布截至今年3月31日止年度的全年業績。期內總收益錄得5.2億元，較去年同期顯著增長28.1％；毛利增長27.2%至2.1億元，權益持有人應佔綜合溢利較去年同期顯著增加132％至5710萬元。根據管理層所表示，整體銷售顯著上升，主要受惠於香港經濟穩步復蘇，防疫措施逐漸放寬，以及消費者信心有所改善。仔細分析的話，可以發現集團的跨境電商業務及品牌中藥業務表現理想，推動業績向好。

另跨境電商業務快速增長，反映集團策略正確。根據業績公告，集團在天貓國際賣場型旗艦店及京東國際的兩間自營旗艦店均增長迅速，市場份額及客戶群的擴張均取得重大進展。至於個別品牌，何濟公止痛退熱散表現亮眼，帶動旗艦店在天貓排名前列，於「雙十二」活動期間在「非處方藥品-國際」及「非處方藥品-止痛藥」類別排名榜首。另外，集團亦積極擴展其本地電商平台醫臣健康（Go-Smart），讓中國內地的潛在客戶亦能購買集團的健康補充品。

受惠粵簡化中藥申請註冊

品牌中藥分部亦是另一個亮點，期內銷售收益顯著上升54.5％至3.6億元，主要受惠於疫情穩定推動零售氣氛逐步復甦，加上中藥服務需求日漸增加。當中，濃縮中藥顆粒及保濟丸銷售均大幅增長。

展望未來，集團有兩項發展值得留意。首先為推動香港傳統品牌中藥進軍大灣區市場，廣東省政府已公布簡化流程，讓合資格的傳統外用品牌中藥持有人可向廣東省藥品監督管理局申請註冊。集團旗下的十靈油及鎮痛霸活絡油已成功獲批，有望於短期內推出市場。同時，集團已完成收購一家專門開發及推廣健康保健品品牌的合資公司，後者已建立強大的品牌藥及健康保健品分銷網絡，包括發展健康補健品品牌SEASONS（田心日辰）及Slimming Expert（修腩專家）。我們相信，是次收購可令集團更好地把握大灣區消費者醫療保健市場日益增長的機遇，並加強旗下健康保健品組合及分銷平台。

雖然集團市值仍相對較細，但業務前景理想，值得大家長期關注。若想部署，可考慮於1元附近水平適度買入，目標暫訂於1.15元。反觀，如較買入價下跌一成，宜先作減持。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]