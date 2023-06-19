許健生：Web3與Web3.0的商業模型

Web3技術包括區塊鏈、去中心化存儲和點對點網絡，它們被用於構建去中心化應用程序（DApps），這些應用程序可以在沒有中間人的情况下運作。這些DApps有可能比它們的中心化對應物更透明、更安全、更具彈性。

Web3.0，通常被稱為去中心化Web或Semantic Web（語意Web），是旨在創建更開放、安全和互聯的新一代互聯網，是一組新興技術的總稱，包括人工智能、物聯網（IoT）、去中心化金融（DeFi）等。這些技術預計將改變我們所認知的互聯網。它建立在區塊鏈技術之上，使得DApps可以在不需要中心化伺服器或中介的情况下運行。Web3.0的商業邏輯和模型強調點對點交互、使用者數據所有權和價值交換等基礎上。

發展速度比過去更快 顛覆不同行業模式

最近與多名業界朋友閒聊時，大家都覺得年初那股Web 3.0的氣勢好像突然慢了下來，市場氣氛未見踴躍。好像只有Web3.0圈內企業在打鑼打鼓，一般企業完全沒概念如何參與Web3.0這條新賽道。筆者認為目前實在是發展的早期，有如互聯網剛發展時的Dial-up和單向網站瀏覽時期，一般人較難聯想其商業應用和價值。但因過去20年互聯網絡的蓬勃發展，用戶已培養了良好的數碼基因。相信只要底層基建打好及頂層的政策完善，Web3.0的發展速度只會比過去的更快、顛覆更多不同行業的經營模式。讓筆者和大家分享一些較成功的Web3.0的項目。

1. 去中心化金融（DeFi）：DeFi是Web3.0商業邏輯和模型的一個顯著例子。它使用戶可以存取金融服務，如借貸和交易，而毋須依賴像銀行這樣的中心化中介。DeFi平台建立在像以太坊這樣的區塊鏈網路之上，通常使用智能合約來自動化流程和執行規則。這種去中心化減少了費用，增加了透明度，並允許使用者掌控其資產。成功的DeFi項目包括Uniswap（去中心化交易所）、Aave（借貸平台）和Compound（貨幣市場協議）。

2. 非同質化代幣（NFTs）：NFTs是代表各種物品所有權的獨特數字資產，包括數字藝術、虛擬房地產和收藏品。NFTs存儲在區塊鏈上，確保它們的來源和稀缺性。Web3.0的商業模型允許創作者從其NFT的二次銷售中獲得版稅，使用者可以在各種數字環境中交易和展示他們的NFT。成功的NFT項目包括CryptoPunks（一組像素藝術角色）、Decentraland（一個虛擬世界，使用者可以擁有和交易土地）和NBA Top Shot（一個官方授權的NBA收藏品高光交易平台）。但筆者認為未來嘅NFT發展更注重與其應用性，所以以Physical （實體 ）+ Digital （數字）的Phygital （實體數碼化）的新物種將會以Utility NFT出現。

3. 去中心化自治組織（DAOs）：DAOs是一種利用智能合約自動化決策和治理的組織形式。DAO允許參與者協作、共享資源並集體做出決策，而毋須中心化的權威。這種模式實現了更民主、更透明的決策過程，以及成員之間收入分享的潛力。成功的DAO包括MakerDAO（管理DAI穩定幣的去中心化借貸平台）、The DAO（去中心化投資基金的早期示例）和Aragon（創建和管理DAO的平台）。

這些應用案例展示了Web3.0通過促進去中心化、使用者賦權和新的收入分享模式來革新各個行業的潛力。隨着技術的不斷成熟，我們可以期待看到更多創新的應用和商業模型的出現。筆者從事媒體與科技20多年，目前也正與朋友研究如何利用Web3.0的思維邏輯與商業模型賦能給傳統媒體行業，解決目前媒體的痛點。希望有成績時再向大家分享。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

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[許健生 前沿科技]