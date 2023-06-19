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經濟
2023年6月19日星期一
沈永年 大灣區樓市解碼
投資策略
雙櫃台今推 富途華盛等券商未參與 東亞交銀須用熱線交易 學者料初期慢熱
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家庭信託比遺囑有「話事權」
沈永年：港車北上助享受灣區愜意生活
【明報專訊】早前港府宣布，自6月1日起，合資格的香港私家車可申請「港車北上」，並於7月1日零時起開始讓已獲批的香港私家車經大橋往來香港與廣東省。
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