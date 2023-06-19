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海外升學保設緊急支援增保障

【明報專訊】最近有香港學生於英國留學期間不幸受襲重傷，對於子女將赴海外升學的父母，不免會憂心子女在外地的人身安全。意外難料，即使已為子女購買當地醫保，父母不妨考慮為子女多買一份海外升學保險，加強子女於外地患病或受傷時的醫療保障，並為子女多提供一個獲得支援的渠道。

明報記者 劉敬華

目前赴海外升學，不少國家及海外學校會要求留學生購買保險，部分國家或學校更會強制留學生購買當地醫保。當地醫保未必可提供緊急治療後送返原居地，及父母緊急探訪等保障，家長或可考慮在港為子女多買一份海外升學保，除可加強子女的醫療保障外，亦可為子女預留多一個遇突發狀况時的求助渠道，因目前大部分海外升學保均可提供24小時緊急支援服務。倘若報讀的海外學校可接受非當地的保單，家長在港選擇海外升學保險時，則要比較保障涵蓋範疇，及各項保障金額是否足夠。

首要注意海外升學保的受保年齡，尤其是子女放洋就讀小學。是次比較的9個計劃中，最低受保年齡介乎6歲至12歲，其中保誠精選「海外留學寶」及MSIG海外升學保險最低受保年齡均為6歲。假如家長計劃陪伴子女到海外讀書並順道進修，則要留意最高投保年齡，其中AIG海外留學生保障計劃、保誠精選「海外留學寶」及蘇黎世「智學保+」的最高受保年齡均達70歲。

保費方面，是次比較的9個計劃一年保費介乎3528港元至約8650港元，其中以忠意保險全年海外留學保障（基本）計劃的保費最低，該計劃的美國/加拿大以外其他地區的保費為3528港元，而美國或加拿大地區的保費則為4320港元；而保費最高的為AIG海外留學生保障計劃（優越），該計劃一年保費為1109美元（折合約8650港元）。選擇時切忌只着眼於保費高低，要同時考慮保障範疇。

忌只着眼保費 須考慮保障範疇

對留學生而言，人在海外醫療保障最為重要。是次比較的9個計劃中，以安盛「卓越」海外升學樂及Starr「智樂遊」海外留學生保險（榮譽）計劃的醫療保障額最高，兩者均達200萬港元。選擇時還要比較保障細項，如除必然包括的住院及普通科門診保障外，是否保障專科門診費用，以蘇黎世「智學保+」海外留學保險（專上）計劃為例，其醫療保障可同時涵蓋海外專科醫生治療費、物理治療費，及患上精神科疾病住院費等。

個人意外保障方面，要留意部分海外升學保險會列明參與學校活動及乘搭公共交通具時遇意外的最高保障額會較高，而其他意外的最高保障金額會相對較低，如藍十字「智醒海外升學保」的乘搭公共交通工具或參與學校活動時發生意外，引致意外身故或永久傷殘的最高保障額為120萬港元，而由其他意外引致意外身故或永久傷殘的最高保障額則為60萬港元。

設學業中斷緊急探訪保障

一旦不幸患病或受傷以致需中斷學業，海外升學保險亦可提供保障，安盛「卓越」海外升學樂、保誠精選「海外留學寶」（卓越）及MSIG海外升學保險（醫全計劃）的學業中斷最高保障額均達20萬港元。

相信對家長而言，中斷學業的學費事小，最重要是於子女患病或受傷時及時抵達當地陪伴，若比較各計劃在緊急探訪方面的保障額，其中Starr「智樂遊」海外留學生保險（榮譽）的可達20萬港元。

若父母在港遇上意外，或會影響子女升學學費，不少海外升學保因而設教育基金保障，如受保人的父母或監護人發生意外導致完全永久傷殘，甚至意外身故，保險計劃將支付尚未繳付的學費，是次比較9個計劃的教育基金保障大多介乎20萬至30萬港元，以AIG海外留學生保障計劃（優越）的達4萬美元（折合約31.2萬港元）最高。

此外，部分海外升學保更可提供臨時住宿保障及海外家居財物保障，自行租屋的留學生可留意相關保障。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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