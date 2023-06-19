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經濟

寶尊：目標做好Gap 料秋季推迎合大中華產品

【明報專訊】寶尊電商（9991）自今年2月完成收購Gap上海，主席兼首席執行官仇文彬受訪時表示，今年品牌管理業務目標是把Gap做好，預計今年秋季將推出切合大中華市場需求的產品，如有一些好的機會亦會考慮發展，惟未有品牌數量作目標。

仇文彬指，集團過去為Gap經營中國電商業務逾10年，過去數年其中國業務約四成收入來自線上，因此對品牌業務及產品已十分了解。此外，集團較難由零至一地發展品牌，Gap發展規模成熟，在內地去年收入達至20億元人民幣，對集團而言是一個熟悉又具規模的品牌。

他表示，以往集團為品牌提供電商服務，更多是滿足消費者線上需求，實際上難以接觸到品牌上游業務，例如產品設計、供應鏈等環節，但線上需求與上游業務正是息息相關，只要集團更了解消費者需求，就更有可能推出切合的產品。

冀年底拓台灣 再攻港澳

仇文彬強調，今年Gap內地的關鍵將是「本地化」，由供應鏈、設計以至是品牌定位亦要作本地化，有別於以往團隊一半為外派人員，現時近乎百分百均是本地人才，產品將按照亞洲人身形去設計，相信今年秋季可推出100％的亞洲體形剪裁、本地供應鏈的產品。

有別於過去只為品牌運營電商業務，仇文彬預告，以往對Gap的線下規模沒有特定要求，因為產品未準備就緒，擴張業務亦沒有意義。隨着新形象及產品將於今年秋季末推出，料開設雙位數字的線下門店，未來再結合線上線下的渠道發展。他表示，現階段將聚焦內地，冀於年底拓展至台灣，接下來再向港澳及東南亞地區發展Gap業務。

集團首席財務官兼寶尊電商總裁于鈞瑞表示，Gap與集團簽訂的商務協議長達20年，對集團而言是一個長期佈局，品牌現正在執行轉型計劃，首三年收入目標是達至雙位數的複合增長率，同時實現扭虧為盈。

至於電商業務表現，于鈞瑞指出，今年618活動是有史以來競爭最激烈的購物節，很多電商平台推出大力度的優惠活動，由5月30日至6月10日來看市場表現不錯，反映消費者仍有購物欲望，但較疫情前會相對謹慎，中期而言電商業務仍以收入增長為目標，同時盈利增長要較收入更快。

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