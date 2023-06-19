盈利增長快 看好中資科網龍頭

恒指上周升650點或3.35%，當中，近六成升幅由阿里、騰訊、美團及京東（9618）等中資科網龍頭股貢獻（見表），而前三者均是由方偉昌管理的「霸菱香港中國基金」上月底首三大持股（見圖），故《Money Monday》相信該基金亦受惠於該板塊上周強勁升浪。

在是次專訪中，方偉昌亦對中資科網龍頭股前景充滿信心：「我們重倉的中資科網龍頭股，部分已經連續多季公布優於市場預期的盈利，估計不會再被調低盈利預測，故此盈利增長的拐點已經出現。之前投資者很擔心內地政府加強監管對該板塊帶來的影響，但這些業績已表明在新監管環境下，盈利仍可維持不俗的增長；當投資者意識到監管所帶來的壓力慢慢縮小，就會重新審視基本因素。」

用人工智能可提升業務

方偉昌分析，全球人工智能愈來愈普及，將是中資科網龍頭股未來增長的亮點之一。他稱，「與全球同業一樣，中資科網龍頭股可以利用人工智能來改善旗下平台的用戶體驗，例如可以令廣告推進更有效率，甚至令用戶增加在該平台上消費的時間，雖然進展需要較長時間才可以在業績上反映，但它們這些努力是會有成果的。」

不少投資者目前仍對阿里、騰訊及美團（ATM）有戒心，原因是擔心它們將繼續面對大股東減持為股價帶來的壓力，方偉昌表示，比亞迪去年第三季開始也面對股神巴菲特旗下投資旗艦巴群的減持壓力，目前股價已較當時的低位回升不少，可見最重要是上市公司基本因素：「巴菲特去年第三季剛公布減持比亞迪後，比亞迪股價曾跌至100多元，即使過去大半年巴菲特也有繼續減持，目前比亞迪股價不也是回升至200多元嗎？」

年輕人鍾情短視頻 快手受惠

除了ATM外，「霸菱香港中國基金」也持有快手。快手在2021年2月上市時被稱為「內地短視頻第一股」，即使當時虧損嚴重，惟上市初期股價曾高見417.8元，較招股價115元勁升逾2.6倍，市值近1.8萬億元，被視為兩年多前科網泡沫的典範。快手股價上周五收報59.9元，較招股價115元下跌近半，市值約2600億元。

快手上季業績顯示，應用平均日活躍用戶及月活躍用戶分別同比增長8.3%及9.4%，至3.743億及6.544億，電商商品交易總額按年增長28.4%至2247億元人民幣，首次錄得經調整盈利4200萬元人民幣。

方偉昌分析快手投資亮點時表示：「即使每個人上網時間維持不變，但由於愈來愈多年輕人鍾意玩抖音或快手等短視頻，他們便會從手遊分配多些時間至短視頻，所以根據我們的觀察，抖音及快手等短視頻正在取得愈來愈高的市場佔有率。」

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