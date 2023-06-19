霸菱方偉昌：中美關係若好轉 恒指可重上30000點

明報記者 葉創成

國家主席習近平上周五於北京會見美國龍頭科網企業微軟（美：MSFT）創辦人蓋茨後，美國國務卿布林肯緊接本周初訪華，中美關係有改善迹象，恒指上周在成交配合下勁升650點或3.35%，收報20,040點，已經突破由1月27日高位22,700點延伸的下降軌（見圖1），投資者當然關心港股是否可以延續升浪，甚至是否已經踏入牛市，霸菱方偉昌在專訪中對港股後市投下信任票，預料恒指已於去年10月31日在14,597點見底，而參考恒指在2008年10月及1998年8月分別於10,676點及6544點見底後跟着兩、三年均曾上升逾倍的往績（見圖2及圖3），他相信若中美關係好轉，全球政經局勢重回正軌，恒指在是次升浪亦有機會較去年10月底低位14,597點倍升，甚至重返30,000點水平。

方偉昌表示：「恒指去年10月底低位是14,597點，背景是當時恒大地產（3333）等大型內房出現債務違約潮，令投資者對中國股市負面情緒高漲，我認為可視此為中國金融危機，如雷曼時刻，而值得注意的是，通常出現這些危機後，例如2008年金融海嘯及1998年亞洲金融風暴後，當中國經濟及股市回復正常，恒指在未來兩、三年至少上升100%。」

美若調整對華關稅 通脹可快速回落

恒指去年10月底大跌至14,597點，除了內房債違約潮導致外，亦由眾多外圍負面因素觸發，例如2018年3月美國宣布向中國加徵關稅開打貿易戰、美國聯儲局去年3月開始大幅加息等，而方偉昌認為，若中美關係在未來好轉，上述問題均可望迎刃而解：「我覺得中美關係最壞的時間已經過去，未來美國與中國競爭將集中在人工智能及晶片等科技領域，而非傳統製造業，作為比較，上屆美國特朗普政府在2018年3月突然宣布向中國眾多產品加徵關稅才是最困難的情况，因為當時不知道中美關係會否『脫鈎』（decouple）；中美貿易戰至今已逾5年，現在回看的話，幾乎所有制裁都是與人工智能及晶片等科技領域相關，原因是美國不希望在這些領域的距離被中國追得太近。我相信目前只要沒有投資上述行業，便不需要特別擔心中美關係。」

中美關係最壞時間已過

方偉昌分析，假如中美關係好轉，美國稍後撤銷或下調對中國產品關稅，料可幫助美國通脹快速回落：「美國通脹過去兩年高企不下的其中一個原因是入口產品價格明顯上升。為何美國入口產品價格明顯上升呢？除了對中國徵收關稅外，也由於減少向中國入口、轉為向越南、柬埔寨及墨西哥等其他國家入口買貴價貨所致；所以如果美國政府認為現時當地通脹實在太高的話，只要在對中國關稅方面作出調整，或者增加中國產品入口比例，通脹便有機會快速回落。」

指聯儲局稱再加息只屬警告 未必調高

美國聯儲局上周議息會議宣布維持息口不變，是去年3月以來首次暫停加息，雖然點陣圖反映年底前有可能再加息0.5厘，惟方偉昌相信，若中美兩國就關稅達成協議，當地通脹快速回落，美國今年餘下時間亦沒有再加息的必要。

方偉昌表示：「市場原先預期美國息口在上半年見頂，點陣圖反映年底前還會再加息0.5厘，我們對此也感到意外，原因可能是：（1）美國就業市場仍然強勁；（2）聯儲局想看到通脹有明顯下跌的趨勢才宣布停止加息。其實我們覺得聯儲局是次會議指年底前再加息兩次，只是一個警告，留一條後路，未必真的會做，日後有需要便加，無需要便不會加，投資者對此不需要太緊張。」

俄烏倘停戰 中國股市風險溢價降

去年2月下旬爆發俄烏戰爭後，美國對俄羅斯實施制裁，市場曾擔心與俄羅斯關係友好的中國也會被殃及池魚，而中國外交部於今年2月24日、俄烏戰爭一周年時發表《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》，建議停火止戰，表明「衝突戰爭沒有贏家，各方應保持理性和克制、不撥火澆油、不激化矛盾，避免烏克蘭危機進一步惡化甚至失控；支持俄烏相向而行，盡快恢復直接對話，逐步推動局勢降級緩和，最終達成全面停火」。

方偉昌表示，他也希望隨着中美關係好轉，俄烏戰爭在未來幾個月將出現曙光，屆時國際投資者便不再需要擔心中國被指幫助俄羅斯而被制裁，這亦有助中國股市風險溢價回落、估值回升。

港股上月成交低迷 或屬見底現象

展望更長遠的話，方偉昌指出，明年台灣及美國均將舉行選舉，假如選舉結果均屬利好的話，亦有利港股延續升浪：「我覺得有很多潛在的利好消息，或者說，目前很多負面消息已浮現，情况不會再惡化，尤其是若看得比較長遠的話。」

上月港股反覆下跌、市况低迷時，有多個交易日成交金額不足1000億元，與2021年初恒指處於30,000點以上、多個交易日成交金額逾3000億元比較，已下跌逾三分之二。

方偉昌分析，上月在內地假期、滬港通暫停的港股交易日，成交額尤其低迷，這反映大部分外資已離場，而這最壞的情况料已出現，是港股以往見底時出現的現象，相信若中美關係改善，包括美資在內的外資也會重返港股，港股成交額回升可期。

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