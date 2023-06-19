陳茂波：加緊推動創科發展 引進辦半年晤逾150企業

5億資助中小企數碼轉型

陳茂波指，佔本港經濟較大份額的服務業也要加速其數碼轉型的步伐和速度，由他擔任主席的「數字化經濟發展委員會」於去年成立，正就跨境數據流動、數碼基礎建設、數碼轉型及人才發展等方面進行深入研究。其中，今年《財政預算案》中預留5億元予數碼港推行「數碼轉型支援先導計劃」，以一對一的配對資助模式，協助中小企業應用現成的基礎數碼配套方案，不久亦將推出。為了進一步加快壯大本地的創科生態圈，政府力求引進一些擁有前沿和科研能力技術的企業到來香港。如果一些業內的龍頭企業能落戶，將可帶動上下游的產業匯聚香港，達致群聚效應，此舉也會吸引相關的高端人才來港。

處理重點企業人才入境申請

引進辦正努力就生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造、新能源和新材料等策略產業，引進世界各地高潛力和具代表性重點企業。引進辦成立約6個月來已和超過150間企業會面，當中有部分是所屬產業龍頭，以及擁有高端技術的企業，有些已提交了發展計劃書。此外，政府已成立了300億元「共同投資基金」，會考慮不同因素，包括企業個別項目帶動本地產業發展的潛力、對本地經濟、創新發展貢獻以及可創造的就業職位等，以決定是否參與共同投資。近月來，引進辦亦已透過入境處處理多項重點企業就人才入境申請。