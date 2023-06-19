金管局：阿聯酋對港虛擬資產監管經驗有興趣

針對開戶難 指與港銀有交流

余偉文指出，美國過去對虛擬資產沒有清楚的監管要求，新加坡和迪拜等地則針對部分虛擬貨幣的功能，如反洗錢等有規管，香港在吸收外地，如FTX倒閉等經驗後，從最嚴格的準則漸漸開放，嚴格而清晰地進行規管。

市傳金管局早前質疑本港多間大型銀行不接受虛擬資產交易所開戶，余偉文回應指，當局一向有與銀行有交流，「交流時是否有壓力則大家感覺不一」。因為虛擬資產還是新項目，銀行監管框架、運作要求一直都是針對傳統的金融業務，所以業界也要不斷更新認知，多向當局釐清其監管期望。他指出金融機構一旦獲得發牌，已有監管機構審視其運作，而當局對銀行已有反洗錢、客戶審戶要求，銀行需以奉行「風險為本」的原則，對逐個客戶應有其審查程序再決定開戶與否。

金管局與阿聯酋央行，和國際結算銀行、中國人民銀行及泰國央行，去年進行跨境央行數碼貨幣支付測試，利用數碼橋平台為企業真實跨境交易進行結算。余偉文表示，目標在明年初推出「最簡單可行產品」，預期平台將有更多央行加入，不過希望初期先維持在可管理的規模。他指目前難題在於誰負責管理平台，還是以去中央化進行，以及如何適應各地監管規則、提供流動性、收取相關抵押品等問題。