余偉文：推動中東採人幣 港擁不少商機

內地外貿份額升 料國際用人幣興趣增

中國為阿聯酋最大貿易伙伴，余偉文指人民幣結算可節省雙向匯兌美元的成本，令當地企業有經濟理由以人民幣結算貿易，增加不同貨幣亦可分散風險。他指內地外貿以人民幣結算的佔比，增長在過去比較停滯，或是由於人民幣貶值所致，不過當市場開始習慣人民幣波幅，出現對冲匯率的工具，加上以人民幣投資工具增加，內地在國際貿易份額不斷上升，帶動國際對運用人民幣的興趣增加。

余偉文指出，現時中東銀行和企業使用人民幣不太普遍，他們對取得人民幣後，在離岸市場有甚麼投資工具，或經本港互聯互通進入內地投資均不太認識，因此本港在當地推廣人民幣運作可發揮有不少商機。金管局亦有和當地家族辦公室、主權基金會面，他指中東金融傳統上和歐洲連結較多，不過當他們與內地貿易和投資連結加深，尋求在亞洲，特別是內地分散資產，相信香港將受益不少，雖然目前香港離岸人民幣市場仍要擴大，發展債券和股票產品，不過他們已可通過香港的互聯互通，連接有足夠市場深度的內地債券市場。

金管局和阿聯酋央行在雙邊會議討論不少人民幣運作細節，包括當地銀行如何在香港取得人民幣流動性支持、與內地進行跨境支付等，余偉文形容是次會是開始，雙方央行將組成工作組作出跟進，而香港銀行公會亦會和當地銀行同業組織進行聯繫，幫助他們對客戶進行推廣工作。

60名CEO級大行高層赴11月領袖峰會

去年底本港開始疫後復常後，金管局亦積極與國際金融業聯繫，除阿聯酋外，當局將於7月底出訪沙特阿拉伯，下半年再到印尼、馬來西亞和泰國，與當地央行和銀行舉行會議。另外，金管局會在11月在本港舉行兩場大型國際金融會議，包括月初再次舉辦國際金融領袖投資峰會，慶祝金管局成立30周年，余偉文透露將有約60位行政總裁級的大行高層出席，較去年逾40位更多，而月底則有國際結算銀行在港舉行特別央行行長會議，並與金管局合辦高級別論壇，除現任央行官員，亦會邀請有經驗的退任官員研討目前金融情况。