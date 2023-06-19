騰訊獲8莊家護航最多 商湯僅4家

助縮差價 提供流動性

港交所（0388）最新公布了24隻雙櫃台股份的莊家名單，當中以商湯（0020）只有4家莊家最少，騰訊（0700）有8家莊家最多。雙櫃台莊家除了負責開出買賣兩邊報價，為人民幣櫃台提供流動性，減少櫃台之間的差價。首批雙櫃台股份不單莊家數目多寡不同，開價質素亦有別。港交所按莊家開出買賣雙邊報價的最大差價，以及買賣盤最小金額定出莊家責任4級制，第1級差價最窄、買賣盤最大，第2級次之，第3及4級差價更大、買賣盤更小。按港交所公布的名單，首批24隻重磅股中，只有騰訊、中移動（0941）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）及平保（2318）5隻重磅雙櫃台藍籌為第1級責任莊家，「主場」的港交所等11隻股份由第2級責任莊家開價，其餘8股的莊家只負第3級責任。值得注視雙櫃台股的人民幣櫃台首日交投，是否與莊家數量和責任等級掛鈎。

或須自備人幣資金入市

至於雙櫃台模式的另一大賣點，是投資者可於同日進行轉換不同櫃台股份進行「跨櫃台」，轉換櫃台不涉手續費。惟投資者需注意，雖然本港大部分券商提供人民幣計價證券交易，惟並非所有券商亦有提供跨櫃台服務。在推出初期，部分券商或銀行或未能進行自動轉換，需致電熱線或以電郵等方式進行交易，參與前需了解清楚所屬券商的交易模式。此外，投資者亦需了解券商是否需要投資者自備人民幣資金購入人民幣櫃台股票，以至兌換人民幣的匯率及有否手續費等。