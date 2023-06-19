明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

雙櫃台今推 富途華盛等券商未參與 東亞交銀須用熱線交易 學者料初期慢熱

【明報專訊】港交所（0388）籌備多時的「港幣-人民幣雙櫃台模式」今日正式推出，並於上周六完成所有系統測試。首階段有24隻重磅股、9間莊家參與，惟非本港全部券商亦有提供相關服務，當中包括中大型的散戶行富途、華盛及老虎證券等均未能即時提供雙櫃台模式下的跨櫃台交易。業界立法會議員及學者均認為，新模式屬「慢熱式」，首日或未有顯著成交量，但長遠迎來北水參與有望激活交投，有利推動本港作為最大的離岸人民幣中心發展。

明報記者 鄺海盈

本報記者向券商查詢有關雙櫃台的服務，不少券商目前仍未有提供跨櫃台服務。港交所早前指出，大部分券商有配備人民幣計價產品交易，不過跨櫃台服務則視乎券商自行決定是否增設。其中沒有提供跨櫃台服務的富途回應，首階段暫沒有參與，長遠而言會按客戶和交易所的需求作出探討和配合。

有中資券商須填寫表格 再人手處理

首階段參與的券商包括大多數中資券商、銀行等。記者嘗試了解參與券商的運作，發現有部分券商、銀行系統暫未能支持自動轉換。當中，東亞（0023）及交銀香港在跨櫃台服務僅可使用股票交易熱線進行交易，亦有中資券商暫未能支持有關服務，需填寫表格電郵，並由公司人手完成處理後才可進行下單指令。

證券及期貨專業總會上周四就「雙櫃台模式」訪問逾300個業界從業員，發現逾半數人表示其劵商未有參與之前多輪雙櫃台測試，最後測試階段亦有近半指未有參與。業界普遍認為人民幣櫃台股票對業務沒太多幫助，近半受訪者料只有少許幫助或沒幫助。業界人士亦預期投資者對人民幣櫃台股票未有太大興趣，只有約兩成半人認為其客戶對此感興趣，其餘則為興趣一般及料不感興趣。

議員：個別或因市場氣氛未參與

立法會金融服務界議員李惟宏認為，雙櫃台模式提供貨幣多元化，可降低風險提高回報。目前券商參與度未必十分進取，個別或因市場氣氛或經營有挑戰性未有參與。他稱，首要是以穩健安全的系統，通過業界努力配合，盡量理順問題。

參與券商之一凱基認為雙櫃台可進一步增加交投，增強港股的流動性。但由於初步股票選擇有限，會局限整體表現。相信隨着未來股票選擇增加，以及有機會迎來北水，影響力將進一步上升。

本港於2011年亦首度推出人民幣櫃台證券，惟當時反應平平。香港浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才表示，雙櫃台推出首階段反應不會十分理想，會較「慢熱式」。今次涵蓋多隻重磅股，料反應會較之前好。

麥萃才：機構投資者主權基金或參與

麥萃才稱，近年以人民幣結算的貿易增加，而人民幣是IMF國際貨幣之一，為認可外匯儲備貨幣。不少與中國簽訂貿易協議的國家如中東、沙特等地持大量離岸人幣。他預計雙櫃台模式可吸引機構投資者甚至主權基金參與。至於券商在雙櫃台參與度不足，他認為本港有不少中小型券商主要服務本地客戶，重要一步是要首先增加港股數量。

上 / 下一篇新聞

騰訊獲8莊家護航最多 商湯僅4家
騰訊獲8莊家護航最多 商湯僅4家
余偉文：推動中東採人幣 港擁不少商機
余偉文：推動中東採人幣 港擁不少商機
金管局：阿聯酋對港虛擬資產監管經驗有興趣
金管局：阿聯酋對港虛擬資產監管經驗有興趣
陳茂波：加緊推動創科發展 引進辦半年晤逾150企業
陳茂波：加緊推動創科發展 引進辦半年晤逾150企業
霸菱方偉昌：中美關係若好轉 恒指可重上30000點
霸菱方偉昌：中美關係若好轉 恒指可重上30000點
人幣料6.8至7.2上落 不虞大幅貶值
人幣料6.8至7.2上落 不虞大幅貶值
盈利增長快 看好中資科網龍頭
盈利增長快 看好中資科網龍頭
東南亞快遞一哥 極兔續見紅
東南亞快遞一哥 極兔續見紅
華誼騰訊擬分拆醫智諾上市 轉型淡出娛樂媒體 欲易名反映業務發展
華誼騰訊擬分拆醫智諾上市 轉型淡出娛樂媒體 欲易名反映業務發展
寶尊：目標做好Gap 料秋季推迎合大中華產品
寶尊：目標做好Gap 料秋季推迎合大中華產品
京東盼擁7家千億上市公司
京東盼擁7家千億上市公司
潤電獲准拆華潤新能源上A股
潤電獲准拆華潤新能源上A股
茶副產品製紡織纖維 環保新契機
茶副產品製紡織纖維 環保新契機
微生物群落可分解主流化纖
微生物群落可分解主流化纖
余淑穎：保證收息計劃助退休人士抗通脹
余淑穎：保證收息計劃助退休人士抗通脹
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：博重見紅底 阿里Call 26349
金子：博重見紅底 阿里Call 26349
張兆聰：阿爺救巿力度存疑 中興續強勢
張兆聰：阿爺救巿力度存疑 中興續強勢
張兆聰：Adobe甲骨文 AI時代大贏家
張兆聰：Adobe甲骨文 AI時代大贏家
伍禮賢：大市氣氛改善 港交所受惠
伍禮賢：大市氣氛改善 港交所受惠
王良享：中國減息反映對人幣匯價有信心
王良享：中國減息反映對人幣匯價有信心
陳大為：聯儲只能揀慢速加息或維持高利率
陳大為：聯儲只能揀慢速加息或維持高利率
謝偉銓：輸入外勞緩解勞動力不足
謝偉銓：輸入外勞緩解勞動力不足
海外升學保設緊急支援增保障
海外升學保設緊急支援增保障
沈永年：港車北上助享受灣區愜意生活
沈永年：港車北上助享受灣區愜意生活
陸振輝：放下執著 改變心態
陸振輝：放下執著 改變心態
梁振輝：歐央行鷹派 限制美元升幅
梁振輝：歐央行鷹派 限制美元升幅
許健生：Web3與Web3.0的商業模型
許健生：Web3與Web3.0的商業模型
溫傑：健倍苗苗擁多個家喻戶曉品牌
溫傑：健倍苗苗擁多個家喻戶曉品牌
陸振球：發電燃料成本實報實銷最公平
陸振球：發電燃料成本實報實銷最公平
陸振球：用索羅斯「反射理論」看AI熱潮
陸振球：用索羅斯「反射理論」看AI熱潮
林少陽：外資湧日股仍處起步階段
林少陽：外資湧日股仍處起步階段
技術取勝：騰訊升穿100天線
技術取勝：騰訊升穿100天線
李聲揚：投資求贏錢不是求估中
李聲揚：投資求贏錢不是求估中
蔡金強：港股懷疑中重上二萬 繼續反向
蔡金強：港股懷疑中重上二萬 繼續反向
艾雲豪：米奇買漫威 從倒後鏡看是最清楚？
艾雲豪：米奇買漫威 從倒後鏡看是最清楚？
李順威：衰退股巿必跌乃「錯誤常識」
李順威：衰退股巿必跌乃「錯誤常識」
劉思明：巿場亢奮 慎防鐘擺效應
劉思明：巿場亢奮 慎防鐘擺效應
何啟聰：股價六連升 騰訊購20436
何啟聰：股價六連升 騰訊購20436
瑞銀亞洲：今推雙櫃台證券 港交所購17043
瑞銀亞洲：今推雙櫃台證券 港交所購17043
摩根大通亞洲：央行續寬鬆 日經購10930
摩根大通亞洲：央行續寬鬆 日經購10930
周顯：運氣好也算是一種能力
周顯：運氣好也算是一種能力
王弼：聯儲放鷹 金融股或跑輸
王弼：聯儲放鷹 金融股或跑輸
曾淵滄：買匯控有望錦上添花
曾淵滄：買匯控有望錦上添花
湯文亮：美停加息還看布林肯訪華
湯文亮：美停加息還看布林肯訪華
陳永傑：世銀升全球增長預測利樓市
陳永傑：世銀升全球增長預測利樓市
廖偉強：下半年樓市料勝上半年
廖偉強：下半年樓市料勝上半年
布少明；四大利好因素撐樓市
布少明；四大利好因素撐樓市
馬泰陽；息口走勢未明 二手悶局
馬泰陽；息口走勢未明 二手悶局
內地客沽賢文禮士 連辣稅勁蝕六成 持貨6年3495萬易手 爆疫後蝕幅最大豪宅
內地客沽賢文禮士 連辣稅勁蝕六成 持貨6年3495萬易手 爆疫後蝕幅最大豪宅
美停加息後首周末 十大屋苑交投回升至5宗
美停加息後首周末 十大屋苑交投回升至5宗
長安邨未補價兩房租9800元 呎租22元
長安邨未補價兩房租9800元 呎租22元
NOVO 2A累沽378伙套23億
NOVO 2A累沽378伙套23億
新地15商場父親節生意按年升20%
新地15商場父親節生意按年升20%
日出康城Marini車位234萬沽 兩年帳賺24萬
日出康城Marini車位234萬沽 兩年帳賺24萬
瓏珀山幽靜 居高臨下賞沙田
瓏珀山幽靜 居高臨下賞沙田
粉嶺花都交投淡 均呎維持1.2萬
粉嶺花都交投淡 均呎維持1.2萬
家庭信託比遺囑有「話事權」
家庭信託比遺囑有「話事權」