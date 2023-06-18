極兔採同股不同權架構 集資拓新市場

同時，眾安集團（0672）旗下物管公司眾安智慧生活，亦捲土重來再部署上市，剛過去的周五晚上載最新聆訊後版本招股文件。中國燃氣（0384）亦公布，擬分拆廚房家居產品及服務平台「壹品慧」獨立上市。

眾安智慧生活再部署上市

極兔在已向聯交所提交上市申請後，最新上載的初步招股文件顯示，已委任摩根士丹利、美林（亞太）及中國國際金融香港作為今次上市的整體協調人。根據上載文件顯示，其是次上市集資用於拓寬物流網絡、打開新市場。截至2022年底止年度，單一電商客生意佔比16.9%，料比例繼續下降；五大客戶佔2022年度收入比重為25.7%；年內的資本開支為5.73億美元。現時其快遞服務跨越13個國家，網絡覆蓋中國、東南亞、拉美地區。在上市前，騰訊（0700）、順豐控股（深：002352）、紅杉及淡馬錫分別在極兔佔股6.32%、1.54%、1.62%及0.77%。

自多家內房爆煲後，再有物管上市，眾安智慧生活上載最新聆訊後版本招股文件顯示，該公司主要在杭州、浙江省及長江三角洲經營。多年來其有利可圖，2022年度賺5081.7萬元人民幣，按年增長30.3%，毛利率為36.4%。由母公司眾安集團及相關的中國新城市（1321）發展的物業，為眾安智慧生活產生的整體收入在2022年度佔比77.2%，按年稍降0.3個百分點。是次上市集資主要用於購併及提升軟硬件。

中燃擬分拆「壹品慧」

中國燃氣指出，擬分拆廚房家居產品及服務平台「壹品慧」到主板上市，完成上市後，「壹品慧」會繼續成為中燃的附屬公司。中國燃氣認為，今次安排有助有關業務平台能夠作為一個單獨實體估值，並反映出分拆業務的內在價值。根據2022年9月底止上半年度，「壹品慧」稅前利潤按年增長106%，達5.9億港元。

明報記者

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