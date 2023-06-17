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經濟
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微軟看好AI收入 股價創新高

【明報專訊】微軟（美：MSFT）支持的人工智能（AI）初創OpenAI去年底發布AI聊天機器人ChatGPT引發全球關注，令AI成為今年美股焦點。微軟看好AI業務的增長潛力，預期使用其Azure雲計算服務或OpenAI模型的開發人員，每年可為微軟帶來100億美元或以上的收入。摩通分析師看好微軟在AI領域的增長前景，將微軟目標股價由315美元上調至350美元。該股近期持續上升，周四收報於348.1美元，超越2021年11月的歷史高位，昨早段曾高見351.47美元再創新高，今年以來升幅達46%。

Nvidia破頂 Adobe最多升6%

AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）昨早段股價高見436.55美元創新高。Adobe（美：ADBE）業績勝預期，並押注AI功能而上調指引，早段股價最多升近6%。美股3大指數午夜前窄幅上落。

日本央行昨宣布維持超級寬鬆政策，日圓兌美元昨再跌穿141水平。日圓偏軟，推動日經指數昨高見33,772.76點，刷新33年高位。日經指數已連升10周，是2013年2月以來最長升浪。

東京證交所的數據顯示，在截至6月9日當周，外國投資者總計買入1.4萬億日圓（約773億港元）的股票和期貨，是4月中以來最高。以美元計算，日經指數今年上漲20%，超越MSCI亞太地區（日本除外）指數的6.1%升幅。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕日經指數 超級寬鬆 日本央行 日圓 美股 人工智能（AI） 微軟

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