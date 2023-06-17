微軟看好AI收入 股價創新高

【明報專訊】微軟（美：MSFT）支持的人工智能（AI）初創OpenAI去年底發布AI聊天機器人ChatGPT引發全球關注，令AI成為今年美股焦點。微軟看好AI業務的增長潛力，預期使用其Azure雲計算服務或OpenAI模型的開發人員，每年可為微軟帶來100億美元或以上的收入。摩通分析師看好微軟在AI領域的增長前景，將微軟目標股價由315美元上調至350美元。該股近期持續上升，周四收報於348.1美元，超越2021年11月的歷史高位，昨早段曾高見351.47美元再創新高，今年以來升幅達46%。