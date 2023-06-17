亞特蘭大聯儲行長 陷內幕交易嫌疑

美聯儲在該次議息會議加息半厘，較其對上一次會議的0.25厘加幅有所上調。博斯蒂克強調，這些交易操作是由具有投資自主權的第三方金融顧問在託管帳戶內進行，他本人對託管帳戶沒有自主權，而且在他意識到違反禁止交易期規定前，這些交易已經進行。不過他承認，此類帳戶的交易不能豁免申報，而且受到禁止交易期限制。

博斯蒂克非首次違規定

博斯蒂克去年在美聯儲公開市場委員會（FOMC）沒有投票權，但每逢美聯儲議息會議前接近兩周的時間，聯儲局決策者都會進入靜默期，不能公開發言或進行交易。今次信息披露，是美聯儲地區銀行行長年度交易活動申報的一部分。

這已不是博斯蒂克首次違反禁止交易期的規定。他在2020年3月和4月亦在禁止交易期內，透過有投資自主權的第三方經紀進行違規買賣，並表示他本人並不知情。據博斯蒂克表示，去年已將他和配偶的資產，從這些託管帳戶撤出。

美聯儲在2021年收緊了對高層的交易限制，禁止他們持有個股及個債等。

在這之前，多名美聯儲決策者被發現在美聯儲於新冠疫情之初大舉量寬之際，進行不尋常的交易，引發內幕交易嫌疑。多名高層其後宣布離任，包括美聯儲時任副主席克拉里達（Richard Clarida）、達拉斯聯儲銀行時任行長卡普蘭（Robert Kaplan）及波士頓聯儲銀行時任行長羅森格倫（Eric Rosengren）。

（綜合報道）

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