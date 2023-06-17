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經濟
國際金融

WSJ：美查高盛涉矽銀倒閉前交易 任顧問兼買證券組合 或存角色衝突

【明報專訊】美國矽谷銀行（SVB）3月倒閉，觸發美國地區銀行危機。《華爾街日報》（WSJ）引述知情人士稱，美聯儲和美國證交會（SEC）正調查高盛（美：GS）在矽谷銀行倒閉前，協助該銀行進行最終失敗的融資時，是否存在角色衝突及不當行為。矽谷銀行倒閉前，聘請了高盛的投行部門擔任融資顧問，助其股票銷售擔任承銷商，惟高盛交易部門同時又以低於市價的價格，購入矽谷銀行的債務證券投資組合，導致該銀行在這項交易錄得巨額虧損，成為其倒閉的導火線。銀行業界人士指出，除非是財政危機，銀行罕有同時擔任顧問及資產購買者的角色。高盛股價早段微跌。

知情人士稱，美聯儲和SEC正索取高盛作為矽谷銀行融資顧問及證券投資組合買方的相關文件，以調查高盛的投行部門及交易部門，在矽谷銀行出售證券資產之際，是否進行了不當的溝通。SEC發言人表示，不會對是否進行調查發表評論。美聯儲亦拒絕置評。

消息指，作為對矽谷銀行調查的一部分，美國司法部也向高盛發出傳票。

傳聯儲證交會出手調查

《華爾街日報》此前的消息指，SEC和司法部正調查矽谷銀行的倒閉，有關部門對高盛的調查，是對矽谷銀行相關調查的一部分。高盛上月在證券申報文件披露，「多個政府機構」正調查其與矽谷銀行之間的關係。高盛表示，正與各政府機構合作，向它們提供與矽谷銀行調查相關的信息，包括矽谷銀行於3月倒閉前，與高盛的關係。

矽谷銀行倒閉前，聘請了高盛為其承銷股票集資。不過知情人士透露，高盛要求矽谷銀行在籌集資金前，必須出售部分或全部證券投資組合，以證明其對資金的需求。此講法與矽谷銀行前行政總裁Greg Becker於5月向美國參議院作供時的內容一致。

知情人士稱，由於憂慮消息外泄會引起市場恐慌，高盛提出由自己購入矽谷銀行的證券投資組合。矽谷銀行高層當時也不希望走漏風聲，所以並未尋找其他買家。

向高盛售產勁蝕 成倒閉導火線

不過高盛發言人表示，在購入證券前，高盛已向矽谷銀行提交書面通知，表示不再擔任其證券出售的顧問，並要求矽谷銀行不應在出售證券的問題上，再依賴高盛提供的建議，呼籲其聘請第三方作為財務顧問。據看過相關文件的人士稱，高盛當時是致函矽谷銀行的財務總監。

矽谷銀行最終以低價向高盛出售證券投資組合，以致錄得高達18億美元的虧損。該銀行於3月8日公布虧損的消息，並公布將出售股票籌集資金，正是此聲明導致矽谷銀行股價暴跌，引發存戶擠提，直至3月10日被美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管。矽谷銀行倒閉也引發了美國地區銀行危機，並導致Signature銀行和第一共和銀行（First Republic Bank）相繼倒閉。

高盛發言人稱，在3月購入矽谷銀行的證券投資組合後，開始出售部分證券。該發言人5月初表示，預計在出售整個投資組合後，將獲得少於5000萬美元的收益。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕矽谷銀行（SVB） 銀行危機 調查 高盛 美國證交會（SEC） 美聯儲

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