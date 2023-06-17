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經濟
2023年6月17日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
人幣築底反彈 帶動港股突破二萬 成交逾1700億 北水走資96億近兩年最多
大行降人幣年底預測 法興料見7.3最淡
極兔速遞傳申港上市 美斯任代言人
廣州南站ICC‧峻鑾擬加推 新地35億完善交通配套
半年結效應 1個月拆息逼5厘
有線CEO：擬製作內容 拒行YouTube之路
渣打瑞銀美銀降中國GDP預測 憂消費樓市出口弱 料出招谷經濟
WSJ：內地擬發萬億特別國債 助促增長
律政司上訴遭駁回 曹貴子維持脫罪
送別周文耀 陳茂波李業廣馬時亨等扶靈
金管局：首季信用卡交易2318億 按年增35%
WSJ：美查高盛涉矽銀倒閉前交易 任顧問兼買證券組合 或存角色衝突
亞特蘭大聯儲行長 陷內幕交易嫌疑
微軟看好AI收入 股價創新高
美孚反價30萬 無𨋢頂層實呎返萬元 受惠美本周停加息 較去年底低位回升13%
CCL三連跌逾1% 新界西五連升共3.6%
油柑頭首置地招標 估值低見每呎2500元
HENLEY PARK 最快端午節前開價
西半山燕貽大廈批強拍 底價10億
陸振球：息口未回落 樓巿難大好
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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