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經濟

香港地產

西半山燕貽大廈批強拍 底價10億

【明報專訊】再有財團透過強拍補充土儲，由投資者伍登輝及曾祥顯持有大部分業權的西半山燕貽大廈，昨日獲土地審裁處批出強拍令，底價10億元，較2019年3月申請強拍時，估值約5.0189億元，高出逾4.98億元或近1倍，以重建後樓面5.3萬方呎計，每方呎樓面地價約1.88萬元。

中國奧園兩年前9億沽出

上述物業位於羅便臣道63、65、65A及67號，現為1幢8層高住宅物業，1967年落成，樓齡約56年，地盤面積約10,645方呎。資料顯示，項目早年由中國奧園（3883）進行併購，並在2019年3月申請強拍，當時持有84.88%業權；2021年9月獲屋宇署批建1座30層高住宅物業，涉及53,170方呎。惟中國奧園及後財困，同年11月以9億元售出項目，估計虧損近1.77億元。

另外，商廈市場買賣亦較之前增加，資料顯示，灣仔告士打道77號華比富通大廈22樓全層，於本月初易手，全層面積6350方呎，成交價7600萬元，呎價近1.2萬元。此外，旺角太子道西104號地下，面積約450方呎，本月初連租約以3900萬元易手，呎價8.67萬元。

上述商舖現時由一藥房租用，月租約12萬元，即買家可享租金回報約3.7厘。商舖原業主於1992年7月以420萬元購入，持貨快將31年，帳面獲利達3480萬元，物業升值8.3倍。

相關字詞﹕華比富通大廈 中國奧園 強拍 燕貽大廈

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