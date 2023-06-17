西半山燕貽大廈批強拍 底價10億

中國奧園兩年前9億沽出

上述物業位於羅便臣道63、65、65A及67號，現為1幢8層高住宅物業，1967年落成，樓齡約56年，地盤面積約10,645方呎。資料顯示，項目早年由中國奧園（3883）進行併購，並在2019年3月申請強拍，當時持有84.88%業權；2021年9月獲屋宇署批建1座30層高住宅物業，涉及53,170方呎。惟中國奧園及後財困，同年11月以9億元售出項目，估計虧損近1.77億元。

另外，商廈市場買賣亦較之前增加，資料顯示，灣仔告士打道77號華比富通大廈22樓全層，於本月初易手，全層面積6350方呎，成交價7600萬元，呎價近1.2萬元。此外，旺角太子道西104號地下，面積約450方呎，本月初連租約以3900萬元易手，呎價8.67萬元。

上述商舖現時由一藥房租用，月租約12萬元，即買家可享租金回報約3.7厘。商舖原業主於1992年7月以420萬元購入，持貨快將31年，帳面獲利達3480萬元，物業升值8.3倍。