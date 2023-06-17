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經濟

香港地產

HENLEY PARK 最快端午節前開價

【明報專訊】美國聯儲局暫緩加息後，市區多個新盤加快推售步伐。恒地（0012）旗下已屆現樓的HENLEY PARK，最快下周初上載樓書及開放示範單位，並有機會在端午節前公布首批價單，本月內開售。在正式展開銷售流程前，發展商繼續軟銷工作，介紹項目配套設計等。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，HENLEY PARK較同系同區THE HENLEY，更接近啟德體育園，項目提供的740伙單位中，約一半可享體育園及海景。

維峯．浚匯餘貨增優才折扣

HENLEY PARK部署推售之際，恒地同系部分已屆現樓的項目突擊增加折扣優惠。該集團旗下已屆現樓的天后維峯．浚匯，昨日更新價單，增加2%「優才折扣」優惠，以及5%「500天特惠折扣」優惠，合共7%直減折扣優惠，令最高直減折扣由原先的5%增至最新12%，價單定價維持不變。另外，同系的西營盤藝里坊‧1號，亦同日修改價單，合共增加6%折扣優惠，令最高直減折扣由原先3%增至9%，原有定價同樣維持不變。

天瀧伙美聯增父親節優惠

適逢父親節臨近，恒地等六大發展商合作發展的啟德跑道區天瀧，伙美聯物業推出置業優惠。由即日起至本月30日，經美聯物業購買天瀧一手單位的首5名買家，可獲贈價值2萬元「父親節購物禮券」置業大禮，優惠總值約10萬元。

市區一手餘貨新盤仍具承接力，黃竹坑站上蓋港島南岸第1、2期昨日均錄成交。路勁（1098）旗下、已屆現樓的黃竹坑港島南岸第1期晉環，最新售出第1A座22樓A室，實用面積1207方呎，4房間隔，成交價4562.5萬元，實呎3.78萬元。晉環本月至今暫售3伙，吸金逾1.15億元。

至於嘉里（0683）、信置（0083）及港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸第2期揚海，昨日則售出第2A座20樓B室，實用面積842方呎，3房間隔，成交價2822.96萬元，實呎3.35萬元，屬該盤本月首宗成交。

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