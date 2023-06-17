油柑頭首置地招標 估值低見每呎2500元

估值26至45億 不少於1940伙住宅

上述地皮暫為本年度最大幅招標的住宅官地，亦屬第二幅推出的港人首置上車盤用地，首幅首置上車盤地位於觀塘安達臣道，由長實（1113）於2020年5月以49.51億元中標，每方樓面地價4546元，有別於油柑頭地皮，安達臣地皮同設首置盤及私宅，共建1700伙，其中1000伙為首置上車盤。

資料顯示，油柑頭地盤面積約52.39萬方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面約104.62萬方呎，興建住宅單位數目不得少於1940個，全為首置上車盤。另按賣地條款，中標者需興建設有50個名額的展能中心，以及50個宿位的嚴重弱智人士宿舍，有關樓面可獲豁免。綜合市場人士估計，地皮估值約26.15億至44.99億元，預計每方呎樓面地價約2,500至4,300元。

信和黃氏家族黃金海岸擴建提新方案

另信和集團黃氏家族去年就屯門黃金海岸擴建發展提交發展方案，早前撤回申請，近日再提交新方案，維持在酒店大樓的私人園景花園改作為商業樓面，另加入酒店北面一幅逾4萬方呎的土地作露天停車場，涉樓面約3.49萬方呎，預計2025年落成。據城規會文件顯示，申請地點位於黃金海岸酒店旁邊、黃金海岸第一期住宅對出，地盤面積10.19萬方呎，現規劃為住宅（乙類）用途，申請人擬以0.47倍作發展，擬建兩層高連一層地庫的附屬商業大廈；另在酒店北面、位於春和海景花園與蒙地卡羅別墅之間的土地，計劃發展露天停車場，總數提供25個車位，涉樓面約3.49萬方呎。

此外，有財團早前就荃灣芙蓉山一幅綠化土地，擬作住宅發展，新近修改發展圖則，以最多3倍地積比率發展，計劃興建兩幢19至21層高住宅大廈，提供608伙住宅單位，另建1幢非住宅物業作安老院舍，提供327個牀位，總樓面37.37萬方呎。