美孚反價30萬 無𨋢頂層實呎返萬元 受惠美本周停加息 較去年底低位回升13%

明報記者 管龍欣

據悉，由於原業主持貨多年，單位裝修較殘舊。美聯分行首席高級營業經理林海成表示，美孚新邨3期百老匯街86號頂層3房戶，實用719方呎，由於位處樓層無升降機直達，出入需要多行一層樓梯，故較一般單位低約10%至15%，單位原叫價690萬元，吸引逾4組客戶爭購；業主終反價30萬元或約4%，以720萬元易手，實呎10,014元。

原業主39年前40萬買入

原業主1984年9月以40萬元購入，持貨約39年，帳面大賺680萬元或18倍。林續指，美孚新邨上月全月二手成交僅約20宗，本月至今亦僅暫錄約9宗。

此外，西半山再錄大額二手豪宅成交。中原地產高級分區營業董事盧文頌表示，樓齡高達58年的西半山干德道9號李園，位於低層C室，實用2160方呎，屬5房1套連儲物室，採一層一戶設計，以4000萬元沽出，實呎約18,519元，買家為持香港身分證的外籍客，購入單位作自住。業主早於1987年250萬元購入，持貨約36年，帳面大賺3750萬元或15倍。

新盤向隅客544萬購東環1房

另外，市場再錄移民盤沽貨獲利個案。東涌二手交投仍然淡靜，上半月僅錄9宗二手成交，較上月同期大跌三成半。中原地產分行經理曹嘉華表示，東涌東環2A座高層5室，實用380方呎，1房間隔，享內園景，5月底開價580萬元，原業主移民賣樓，見市况轉淡，最終減價36.2萬元，以543.8萬元沽出，實呎14,311元。買家為上車客，早前未能中籤購入新盤單位，遂回流二手市場。原業主2015年9月461.92萬元一手購入，帳面獲利81.88萬元或18%。

將軍澳半月暫錄70宗二手成交

將軍澳清水灣半島亦錄移民盤易手勁賺個案。中原地產分區營業經理劉紹剛表示，將軍澳本月至今暫錄70宗二手買賣，其中清水灣半島過去一周連錄3宗三房成交，本月暫錄5宗買賣，平均實呎12,727元，最新成交位於1座低層C室，實用762方呎，3房1套間隔，望開揚市景，以870萬元易手，實呎11,417元。

上述單位原業主2011年9月538萬元購入，持貨近12年，最近已移民離港，帳面獲利332萬元或62%。