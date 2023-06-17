渣打瑞銀美銀降中國GDP預測 憂消費樓市出口弱 料出招谷經濟

由於第二季以來中國樓市、消費、出口等表現偏弱，渣打將中國第二季增幅預測由7%大舉削至5.8%，拖累全年增長預測亦由5.8%削至5.4%，但政府亦有望為樓市鬆綁及推出其他措施刺激經濟。渣打報告指，中國經濟活動於5月稍見改善，增長動力亦較4月好，惟整體第二季增長較第一季放緩，故渣打將第二季及全年增長預測削低。不過，渣打維持第三、四季按年增長預測為5.5%及5.9%，預料消費者信心改善及樓市障礙減少，支持經濟增長。

渣打料下季降準 增基建信貸

不過，該行亦指因官方全年GDP增長目標為5%，去年基數亦低，相信要達成不難。渣打預期，人行今年第三季及明年第一季有望各削人民幣存款準備金率（RRR）25點子，並進一步為一線城市樓市鬆綁、維持財政刺激措施、增加銀行借貸以支持基建投資增長、改善營商氣氛以增私企信心等。

另一大行瑞銀亦將今年中國GDP增長預測由5.7%削至5.2%，明年預測亦削至5%。瑞銀特約首席經濟學家汪濤有份撰寫的報告指出，中國5月經濟數據顯示經濟按月增長持平或小幅改善，但6月至今增長動能未有明顯改善，預料第二季經濟按季增長可能大幅低於該行預期。該行指，目前消費復蘇受壓，包括居民收入改善緩慢、樓市走弱、居民信心低迷、地方政府削開支等，料下半年樓市活動企穩，但變數仍大。預料第二季GDP按季折年增長率或放緩至1%至2%，低於該行早前預期的4.5%，但料第三季消費有望溫和復蘇，樓市活動企穩，加上政策支持，下半年經濟增長或較上半年反彈至4%至4.5%。

瑞銀估放寬二線城市限購減息等

瑞銀指，人行過去一周降息，或是政策支持加碼的開端，若經濟動力持續低迷，未來刺激政策可能包括放鬆二線城市購房限制、加快發行地方政府專項債、進一步小幅降息等。美銀預期政策決策者將會在短期內出台政策放寬措施，估計各項措施將分期推出，包括於年底前累計下調貸款市場報價利率（LPR）25個基點，削減按揭利率或下調房企首付比例，以及推出更多支持性消費措施，如加大支持新能源汽車等。