有線CEO：擬製作內容 拒行YouTube之路

OTT集中賽馬頻道 長遠數碼化

杜之克稱，有線電視結束業務後，媒體部門除了發展免費電視業務外，OTT方面目前會集中做賽馬頻道，長遠會從內容製作到傳輸均進行數碼化，當中涵蓋Apps及更新社交媒體戶口。至於會否與YouTuber合作開發內容，他指出，最重要是對觀眾有吸引力，內容可以來自本地及海外。

有線電視在結束前，尚有68萬客戶，杜之克指，連同過往該台累計接觸香港逾200萬客戶，加上HOY電視App會員近200萬，及社交媒體逾100萬戶，均與有線電視有關連，業務結束不會中斷與原有客戶的關係，而是將以新模式接觸逾200萬客戶舊有客戶群，甚至可開發收費及電子商務。免費的HOY電視覆蓋程度雖達99%，他認為目前關鍵是要協助原有機頂盒及觀眾調較電視機頻道接收節目的工作。至於YouTube及facebook搭建平台接收內容，或Netflix搭建平台做收費節目等耗資龐大的模式，則非其考慮之列，反而要做好具吸引的內容放在免費頻道及線上，透過電視、平板電腦等渠道接觸觀眾。

研用地底電訊網絡覓新生意

至於有線寬頻的地底電訊網絡，他強調：「真係財富，係有價值，無停止，過去完善，仲繼續操作。」目前他們正運用該網絡去物色新生意及新財源。對於公司未來發展甚多，需否進一步融資，曾安業在股東會後表示：「（對公司）有信心，會繼續支持。」