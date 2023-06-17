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經濟

廣州南站ICC‧峻鑾擬加推 新地35億完善交通配套

【明報專訊】新地（0016）旗下廣州南站住宅項目「廣州南站ICC‧峻鑾」上月20日率先在港推售其中20個單位，新地（中國）南中國區總經理黎祥掀昨日表示，首批20個單位錄50組客人意向，已全數被預留，擬再在香港加推20伙。

擬推1744呎樓王 指項目有加價空間

上次首批推出的單位建築面積介乎732呎至1335呎，為兩房至四房單位，訂價由400萬元起至730萬元。黎祥掀指，因應首批客戶反應，今次加推的20伙會增加1335呎及「樓王」1744呎的四房大戶型單位，又指未來項目有加價空間。據了解，峻鑾即將於內地及其他大灣區地區正式銷售，按揭方面，香港買家可選擇中銀香港（2388）作港元貸款，提供P減2厘利率，亦可選擇內地銀行申請人民幣按揭。第一期預計2025年首季交樓，項目位於廣州南站的營銷中心及示範單位現已開放參觀。

峻鑾是新地廣州南站TOD（公共交通導向模式）項目當中的住宅項目，也是廣州南站核心地段唯一的住宅項目，距離車站僅約400米。此外，整個TOD項目還包括廣州南站ICC，是參照九龍站上蓋ICC，集頂級商場、甲級寫字樓、五星級酒店、服務式公寓於一身的大型綜合項目。其中商場及寫字樓部分預計將於2026年起分階段落成。黎祥掀直言，到時候高鐵兩個終點站（西九及廣州南）都會有ICC。

廣州南站打造「西交通 東商務」

除此之外，根據2021年投得TOD項目地皮的相關條件，新地還將投資35億元人民幣，完善整個廣州南站周邊交通配套，把所有交通如巴士站、長途客運、的士站、網約車上落客點、停車場等等，重新整合在車站西邊，整個交通規劃改造是廣州市重點工程，預計於2026年起分階段建成，屆時廣州南站將形成「西交通、東商務」的格局，一改現時交通配套分散零亂，旅客換乘不便的弊端。

黎祥掀表示，廣州南站是內地最繁忙的高鐵站，今年內地「五一」假期，單日旅客量達到86.5萬人次，透過TOD項目，就能充分發揮南站「黃金樞紐」優勢，協調各種交通功能及人流、車流和物流，達到換乘「無縫銜接」，既能成為廣州新地標，亦能帶動廣州國際消費中心地位。

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