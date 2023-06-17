極兔速遞傳申港上市 美斯任代言人

料集資39至78億 冀年內掛牌

彭博引述消息人士指，極兔速遞最快今年內赴港上市，料集資5億至10億美元，但目前該公司仍未作最終決定，包括上市時間表、集資規模細節或隨時改變。極兔速遞拒絕回應彭博。

極兔速遞於2015年由李傑和陳明永創立。據該公司網站資料，在東南亞、中國、墨西哥、巴西、埃及、沙特阿拉伯和阿聯酋等國家都有其業務；而該公司在全球有超過40萬名員工。

來凱醫藥招股籌最多7.9億

另一方面，諾華製藥有持股的生物醫藥科技公司來凱醫藥，昨日起至21日招股。該公司計劃發行6372.8萬股，約10%於香港作公開發售；招股價為12.41元，集資最多7.9億元 ；來凱醫藥每手500股，入場費約6267.6元。該公司預期本月29日正式掛牌，中金公司為獨家保薦人。

來凱醫藥是次有4名基石投資參與認購，認購股份已佔是次發售股份的86%，而相關股份設有六個月禁售期。來凱醫藥去年虧損7.8億元人民幣，涉及行政費用、研發成本、金融工具公允價值變動等。