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經濟

人幣築底反彈 帶動港股突破二萬 成交逾1700億 北水走資96億近兩年最多

【明報專訊】市場憧憬美國聯儲局較預期提早結束加息周期，人民幣匯價築底後連日反彈，帶動中港股市做好。港股未受北水走資影響，恒指自5月8日以來重越兩萬關口，午後曾升最多327點，收報20,040點，升211點，大市成交額在科網股成交活躍，以及富時指數收市後換馬帶動下，更見去年12月9日以來6個月新高，達1754億元。內地上證綜指升0.63%，收3273點，深證成指升1.1%，報11306點。分析指，資金見回流，或擴至中國特色估值股的「中特估」類股份。

大市成交增，除富時指數調整成分股而錄「U盤」成交額約400億元外，北水全日淨流出96.26億元，創近兩年單日最大走資額，其中盈富基金（2800）淨沽出額達50.3億元最多。本周累計，恒指共升650點，升幅3.4%，連升3個星期，科指累升299點或7.6%，表現最好，國指升243點或3.7%。

收市升211點 ATM匯控貢獻逾半

恒指全日升1.07%，「ATM」連同匯控（0005）帶動恒指升118點，已佔恒指升幅約56%，4隻股份成交額405億元，佔大市總成交約23%。《人民日報》提出加快發展新一代人工智能，阿里巴巴（9988）股價曾高見92.7元，收報91.6元，升2.9%，成交額達161億元，騰訊（0700）升約2.3%，至363元，成交額129億元。美團（3690）升0.6%，至138元，成交額99.3億元。匯控升1.6%，報61元，是自2019年底以來新高。傳內地推刺激經濟措施包括增加基建支出等，基建股如中國鐵建（1186）升約5.5%、中交建（1800）升4.5%、中鐵（0390）升4%，發改委推動汽車下鄉，零跑汽車（9863）升約3.4%，至45.25元的上市新高，蔚來（9866）急升8.6%、小鵬汽車（9868）升約4.2%。

分析：資金追捧或擴散至「中特估」

第一上海首席策略師葉尚志表示，人民幣匯價貶值見紓緩，日圓貶值約4%後喘定，並憧憬內地加大放寬力度也為大市轉穩提供幫助，料恒指支持區在18800至19200點。他預料資金或由科網股擴散至「中特估」，即股息高而估值低的中資股，留意中移動（0941）和中石油（0857），而前者為昨日北水淨流入最多股份，涉約3.9億元，中石油獲淨流入約2.6億元排第二多。

明報記者

相關字詞﹕美團 騰訊 阿里巴巴 科網股 港股

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