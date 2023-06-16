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經濟

香港地產

NOVO 2A次輪收5199票 超額22倍

【明報專訊】新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2A期將於明日進行次輪銷售223伙，為美國聯儲局宣布暫停加息後，一手市場首個新盤進行大型銷售活動。項目已於昨晚8時截票，共獲5199個購樓意向登記，當中包括64票為代理入票。以次輪銷售223伙計，超額認購逾22倍。

美聯儲停加息後首個大型銷售新盤

新地代理總經理陳漢麟認為，明日次輪銷售料能沽清，問及美國聯儲局暫緩加息時，陳表示屬正面信息，並稱價單內已提供「置稱心按揭利率保障」，若未來的按揭息口上升，集團將會為買家補貼繳付其樓價最高1%的利息差價。另一方面，新地與SmarTone合作於項目內配置全方位智能家居平台，住戶可按不同家庭成員的需求，透過語音助理控制全屋智能裝置，以及可用低至六折價錢選購不同的智能家居組合，更享有一次免費智能家居諮詢服務。

豪宅新盤成交價再創新高，其中由盈信控股發展的西半山Pokfulam Peak，相隔近4年半後再錄成交。資料顯示，項目薄扶林道92D號屋，實用面積4220方呎、另連191方呎平台、1012方呎天台及338方呎庭院，上月以3.2億元連兩個車位成交，呎價75,829元，成交價及呎價均創項新高。Pokfulam Peak由5座獨立屋組成，上述洋房屬項目最後一伙一手貨。

Pokfulam Peak洋房3.2億沽

實呎7.6萬雙破頂

翻查資料，項目對上一宗一手成交於2019年初錄得，屬薄扶林道92B號屋，實用面積4273方呎，成交價2.71億元、呎價63,421元。以呎價計，該屋苑樓價4年半間升值近兩成。

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