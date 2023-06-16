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經濟
2023年6月16日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
金管局：不排除港銀再加P 美聯儲不加息 四大港銀P不變
聯儲局「放鷹」 點陣圖顯示今年再加息半厘
A股人民幣反彈帶動 恒指急漲420點
許正宇：可持續發展排名 港僅次於歐洲
大家樂去年多賺4倍 預告加價1至2元
內地上月零售固投數據遜預期 中央積極推動 難阻民間投資倒退
內地首5月房地產開發投資降逾7%
人行降MLF利率 淨投放370億人幣
英電訊業務合併 大行料長和策略有變
甘比兒子設計環保主題桌遊 籲關注全球暖化
莎莎去年轉賺5824萬 不派末期息
市場料超寬鬆不變 日圓跌穿141 官員出口術干預 圓匯午夜前回升
歐央行加息1/4厘 稱下月「很可能」再加
美零售銷售額上月增長0.3% 超預期
張兆聰：恒科指跑贏 百度強勢可博
植耀輝：留意內地娛樂消費板塊
方保僑：開放電動可移動工具 港府須精心策劃
技術取勝：中國中免料145元阻力大
盧駿匡：港股乏資金流入 上升空間有限
劉思明：宏觀形勢紛亂 港股反彈非轉勢
周顯：莊家都輸到破產有因
譚新強：故意播錯國歌損港國際地位 不可讓破壞者得逞
湯文亮：沒有洗手間的餐廳
投資曼城物業 兩房最受歡迎
孟晚舟2999萬沽維港灣 10年賺逾千萬 低兩年前同類價17% 新港人首置名義承接
十大屋苑半月36宗 按月跌37%
HENLEY PARK加入新盤戰 日內上樓書
NOVO 2A次輪收5199票 超額22倍
內地生9500元 租城‧點231呎戶
劉思明：宏觀形勢紛亂 港股反彈非轉勢
【明報專訊】港股周三小回後大漲，市場面對多則重磅消息，宏觀形勢紛亂複雜，更要小心勿被氣氛影響自己部署。
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劉思明
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