美零售銷售額上月增長0.3% 超預期

【明報專訊】市場逐漸消化美聯儲的鷹派信息，美國10年期國債孳息率回落至3.7厘，對科技股起提振作用。此外，美國零售銷售額繼4月按月增長0.4%後，5月出乎預期按月增長0.3%，分析師原預期5月數據按月跌0.1%，反映消費者支出在加息之際仍保持韌力。與此同時，美國就業市場有降溫的迹象。在截至6月10日當周，美國首次申領失業救濟人數達26.2萬人，與對上一周上修後的數字持平，是2021年10月以來高位。市場人士預期美聯儲加息周期接近完結，美股三大指數午夜前上漲，道指升近400點，標普500指數及納指升約0.8%。美匯指數午夜前回落至102水平，國際油價升逾2%。