美零售銷售額上月增長0.3% 超預期

【明報專訊】市場逐漸消化美聯儲的鷹派信息，美國10年期國債孳息率回落至3.7厘，對科技股起提振作用。此外，美國零售銷售額繼4月按月增長0.4%後，5月出乎預期按月增長0.3%，分析師原預期5月數據按月跌0.1%，反映消費者支出在加息之際仍保持韌力。與此同時，美國就業市場有降溫的迹象。在截至6月10日當周，美國首次申領失業救濟人數達26.2萬人，與對上一周上修後的數字持平，是2021年10月以來高位。市場人士預期美聯儲加息周期接近完結，美股三大指數午夜前上漲，道指升近400點，標普500指數及納指升約0.8%。美匯指數午夜前回落至102水平，國際油價升逾2%。
花旗上半年裁員達5000人
此外，由於交易撮合（dealmaking）活動持續低迷，花旗集團（美：C）公布，在本月底前，即今年上半年，裁員人數將達到5000人，相當於花旗員工總數2%，主要向投行業務及交易部門開刀。花旗表示，第二季將計入1600名員工的遣散費，加上相關的重組費用，將會令次季支出較首季多出4億美元。花旗預期，第二季交易業務收入將按年跌20%，主要由於5月的美國政府債務上限爭拗，令交易進一步轉弱。
（綜合報道）
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