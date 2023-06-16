市場料超寬鬆不變 日圓跌穿141 官員出口術干預 圓匯午夜前回升

當日圓上月底貶值至140水平時，日本央行、財務省和金融廳曾舉行臨時會議，當時財務省負責外匯事務的最高官員神田真人警告，將密切關注外匯市場走勢，如有需要將採取行動，喚起市場對日本當局去年9至10月入市支撐日圓的記憶。

不過，金融服務機構Monex的債券和貨幣交易員Tsutomu Soma指出，在日本央行沒有改變政策的情况下，日圓走弱的趨勢可能會持續一段時間，日本官員可能會出口術干預，但實際干預的可能性不大，因為日圓偏軟對股市等有好處。

日央行今議息 摩通：或微調政策

接受彭博社訪問的47名經濟學家當中，44名預期日本央行本周不會調整政策。摩根大通證券日本的首席經濟學家Ayako Fujita認為，日本央行周五仍可能微調政策，例如擴大10年期國債收益率目標的交易區間。她稱，若日本央行無視通脹勢頭，並維持當前的鴿派立場，可能會落後於債市等指標。關鍵問題之一，是通脹持續向上，實際利率已經下降，使當前的環境更為寬鬆。

日進口商定時買美元 致日圓下滑

約有三分之一經濟學家認為7月才是日本央行今年最有可能調整政策月份。Ayako Fujita稱鑑於市場目前相對平靜，投資者暫未衝擊日央行對10年期國債收益率設定的上限，且多數人將注意力集中下月潛在政策調整，若現在就調整收益率曲線控制（YCC）的設置將比往後容易。

除了美聯儲、日央行政策分歧，日本進口商對美元的需求，也可能導致日圓昨天下滑。日本進口商通常會在每月的10日、15日或20日等5的倍數日子買入美元。隨着全球經濟放緩，日本5月出口額按年增長0.6%，是2021年2月以來最低增速。與分析師預期的下降1.2%相比，出口表現雖已勝於預期，但仍反映全球貿易的疲軟趨勢，加劇了日本經濟前景的不確定性。

（綜合報道）

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