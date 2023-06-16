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經濟

莎莎去年轉賺5824萬 不派末期息

【明報專訊】莎莎（0178）公布截至今年3月底止年度扭虧為盈，全年錄5824萬元盈利，相較去年同期虧損3.44億元。集團年內營業額共35.01億元，按年增2.6%，線上營業額達到6.02億。集團主席兼行政總裁郭少明表示，新財政年度首季銷售額按年升51.2%。鑑於經營的核心市場剛走出疫情困境，根據派息政策決定不派發末期股息。

港營業額較疫前同期恢復至約40%

年內港澳市場營業額增長7.3%至23.73億元，成集團收入貢獻最大地區。與疫情前同期相比，香港地區營業額已恢復至約40%，郭少明相信受本地消費情緒改善及中港通關影響。其中內地旅客回流至澳門地區速度更快，使澳門地區營業額已恢復至約77%。中國內地市場年內受疫情影響，線下營業額為2.25億元，按年下跌22.9%，線上營業額為2.55億元，出現33.4%跌幅，成為唯一錄得下跌的地區，店舖數量也減少至37家。

郭少明稱，內地市場依然是集團長遠策略的核心重點，莎莎將通過專注於獨家品牌，豐富產品種類及提供個人化美容建議提升集團於內地的競爭力。東南亞業務繼續強勁反彈，馬來西亞70間門店年營業額達3億元，恢復至疫情前水平的85%，線上業務亦快速發展，銷售額較上年增9%。郭少明透露，最快下半財年將會重新進入新加坡市場。

郭少明稱，位於尖沙咀，銅鑼灣及中環的主要遊客區內店舖營業情况均比較樂觀。隨着旅遊業復甦以及在核心市場港澳地區的業務有所增長，之後將繼續擴大遊客區店舖的佔比。4月初至今，莎莎已簽署三份新租約，其中兩舖位位於遊客區，令香港店舖組合增加至82間。

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