明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

甘比兒子設計環保主題桌遊 籲關注全球暖化

【明報專訊】富商劉鑾雄（大劉）與太太陳凱韻（甘比）的兒子劉仲學（Joseph Junior）發揮創意，將環保議題融入桌上遊戲，與本地桌遊生產商Jiuga Games攜手打造出《Arctic Party》。而該桌遊銷售所得扣除成本後所有盈利將全數作慈善用途。

伙Jiuga Games打造《Arctic Party》

Jiuga Games 創作總監Toby Yeung表示，年僅10歲的Joseph 展示出對桌遊的一份熱誠，並提供不同實用、新穎的建議，以更完善玩家體驗。Toby以桌遊的屏風為例，由於大人的手較大，沒留意到小孩的手沒法持太多手牌，Joseph按以往玩桌遊的經驗，提出用屏風作遮擋，來協助小孩看手牌。他續稱，Joseph除了構想遊戲主題與玩法外，他在卡牌設計方面亦提出不同見解，讓卡牌圖像與顏色更清晰，平衡大人與小孩的需求。

《Arctic Party》遊戲玩法是玩家（扮演企鵝和北極熊）管理資源、招募部隊，學習面對各種災難挑戰。玩家需要利用手牌來對戰，蒐集自己需要的攻防數值。最後分數最高者獲勝，或同分時取得最多災難牌為之贏家。Toby表示，由開始討論至最終成品發售，用了半年時間，整體過程流暢。他指Joseph即使學業繁忙，仍能在每次開會討論前準備充足資料；並透過與家人一起試玩該桌遊，以豐富遊戲玩法。

所得盈利將作慈善用途

Toby稱該桌遊將於下月3日在皇室堡舉行的「桌遊派對」（WINDSOR Board Game Party）首次發售，定價為190元，首批印製了1000套，而所得盈利將用作慈善用途，暫未有決定受惠機構。他指如市場反應好，將繼續與BJ Games（Joseph 旗下品牌）合作。Jiuga Games為本地桌遊生產商，該公司成立背景是3名喜愛玩桌遊的父親，不希望自己小孩只顧玩手機遊戲，故創作製作本地桌遊Jiuga Games，透過玩桌遊陪伴子女成長。

相關字詞﹕劉仲學 劉鑾雄（大劉） 甘比（陳凱韻）

上 / 下一篇新聞