明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

內地首5月房地產開發投資降逾7%

【明報專訊】內地房地產市場數據持續走弱，據國家統計局公布，今年1至5月份全國房地產開發投資45,701億元（人民幣，下同），按年下降7.2%、較首4個月跌6.2%進一步放緩，亦遜於預期的跌6.7%。其中住宅投資34,809億元，下降6.4%。房屋新開工面積39,723萬平方米，按年下降22.6%；其中住宅新開工面積29,010萬平方米亦按年降22.7%。

國家統計局新聞發言人付凌暉指出，從5月份情况看，房地產市場總體平穩，但受到多重因素影響，房地產開發建設仍較低迷，房地產市場還在緩慢恢復。從下階段看，隨着經濟恢復向好，穩定房地產市場政策顯效，市場預期好轉，房地產市場有望逐步企穩。

房屋新開工面積按年降23%

付凌暉又稱，從開發建設看，新開工建設有所減少。房地產市場緩慢恢復，房地產企業新項目開發意願不強。1至5月份，房屋新開工面積按年下降22.6%，降幅比1至4月份擴大1.4個百分點。

從銷售端看，今年1至5月全國商品房銷售面積按年降0.9%，較1至4月下降0.4%擴大；1至5月的銷售額增長8.4%，亦較1至4月的增長8.8%，回落0.4個百分點。截至5月底，商品房待售面積64,120萬平方米，按年增長15.7%；其中住宅待售面積增長15.9%。5月份房地產開發景氣指數為94.56，跌回接近今年1月份水平的94.46。

付凌暉指出，今年2月、3月份隨着經濟社會全面恢復常態化運行，前期受到壓抑的住房需求較快釋放，房地產市場出現一定反彈。隨着經濟運行逐步恢復到正常軌道，房地產市場也逐步進入常態化恢復運行。

內地券商西部證券指出，房地產需求回落可能給經濟帶來拖累。房地產需求春節後集中釋放後，近期再度轉弱，給經濟增長帶來下行壓力。央行本周下調 7 天逆回購操作利率和 MLF 利率各10個基點，反映貨幣政策寬鬆意願。下半年外需仍然面臨放緩壓力，如果房地產需求持續偏弱，宏觀政策寬鬆力度可能進一步加大。

相關字詞﹕付凌暉 全國房地產開發投資 新開工面積 房地產 國家統計局

上 / 下一篇新聞