大家樂去年多賺4倍 預告加價1至2元

前線員工缺1000人

年內，大家樂獲港府的疫情補助由再對上一年度的1.28億元大減至4094萬元。若撇除疫情補助，大家樂全年實際扭虧為盈，由再對上一年度虧損1.07億元，轉賺約6950萬元，不過仍較疫情前（即截至2019年3月底年度）賺5.70億元有一大段距離。

羅德承指出，現時餐價較高的夜市時段生意未回復至疫情前水平，料將來積極提升夜市銷售，以提升人均消費。另一方面，集團面臨人手短缺問題，他表示，香港前線員工欠缺約1000人，目前主要依賴兼職員工及員工加班來維持營運。但被問及員工會否加薪，他指集團毛利率處低至中單位數，未能負擔雙位數加薪，故會透過簡化工序及精簡餐單，減輕員工壓力。羅德承表示，隨食材及供應鏈成本壓力，以及勞工短缺問題，未來或加價1至2元。他續稱，若政府立例走塑，因環保飯盒、餐具等成本較塑膠餐具貴一倍，集團面對包裝成本壓力，故研究為外賣收取附加費。

派息方面，大家樂全年每股股息按年升35.7%至38仙。羅德承表示香港和內地業務改善，對前景有信心；他亦指出去年營運現金流有約8億元，故有條件加大派息，惟派息金額未及疫情前2018/2019年度的一半。

至於內地業務，他稱4至5月的同店銷售已高於疫情前，相信今年度的同店銷售可以回復增長。另外集團計劃在大灣區明年開設24間分店，他稱當地人均消費為30元人民幣，而且出外用餐仍有剛性需求，對前景審慎樂觀。