許正宇：可持續發展排名 港僅次於歐洲

【明報專訊】財經事務及庫務局長許正宇出席《明報》「環境、社會及企業管治大獎2023」頒獎禮時，透露去年香港發行了綠色及可持續債務總額逾800億美元，按年增四成，佔亞洲同類發行市場35%，並引述獨立評級機構晨星公司研究指，香港是歐洲以外可持續發展中得分最高，「其實大家都知道，ESG在歐洲一直走得很前，而在歐洲以外，根據這個排名，我們香港是最高分的。」許正宇提到，該研究涵蓋40多個國家及地區，香港得此成績，反映本地有龐大的ESG投資機遇。他強調，「可持續發展」概念存在了一段時間，因過去兩三年疫情社會對風險管理有新體會，整個社會及經濟發展要注意可持續發展的原則，才可長久得益。