金管局：不排除港銀再加P 美聯儲不加息 四大港銀P不變

明報記者 鄺海盈

昨日四大銀行分別宣布，維持P不變，當中匯豐、恒生（0011）及中銀香港（2388）維持於5.75厘，渣打維持於6厘。港元曾升值最多74點子（1萬點子等於1元），報7.8239元，截至昨晚8時，港元報7.8252元升值61點子。港元拆息全線向上，1個月或以上年期拆息均貼近5厘水平，當中12個月拆息更報4.955厘。

1個月拆息連升7日見4.75厘

余偉文認為，美國有可能仍會加多一至兩次息，由於美國加息周期未結束，港元利率周期仍存在不確定因素。當美息上升，帶動港息跟升，對銀行資本成本上或造成壓力，不排除港P仍有上行的可能性。他提醒市民在置業及借貸決定前要審慎管理風險。自美國去年開始加息後，金管局已多次接錢，銀行體系結餘由3375億元跌至目前的450億元低位。他稱，在美國開始量化寬鬆前，本港銀行體系結餘通常都處於100億元以下，目前水平不會對銀行體系帶來大衝擊。此外，金管局亦會按照市場需求，計劃外匯基金票據，來調整市場資金，不過現時並無需要。

分析：下月美加息後港銀將跟加

上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，美息再加的機率很大，預料下月再加0.25厘後見頂，料港銀亦會跟加0.125厘。他指出，目前的活期存款量較5月港銀加P時低，拆息卻高於當時水平，料加息誘因較5月時更高。

林俊泓續稱，現時臨近半年結，資金需求大，料1個月港元拆息6月底前有可能高見5厘水平。市場料半年結過後，拆息將有所回落，惟他提醒，當7月再加息，港元拆息的回落幅度有限，加上6至8月是本港傳統上市公司的派息季，資金需求仍然較緊張。

經絡：銀行增優惠吸按揭客

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，港銀按息暫時不變，加上現時經濟逐步復常，近期銀行仍不斷調升按揭相關優惠吸客以爭取按揭業務，以上多個因素對本港樓按市場有正面支持作用。