星展丘卓文：年底前樓價料橫行 看好新地

丘卓文在是次專訪中預測，本港樓價首4個月明顯反彈後，在利好及利淡因素互相抵消的情况下，樓價至今年底前將會平穩，「我們預期樓價在未來6個多月波幅會收窄，即使有升幅也會低於首4個月的6%，不過下跌10%至20%的機率亦不大。」

跟着丘卓文將逐一分析利好及利淡本港樓價的因素。他指出，過去10多年港府推出很多稅務辣招，而且買家借銀行按揭買樓前亦需要通過嚴格的壓力測試，在此情况下，投資及投機需求均大幅減少，期內很多買樓的業主都是自住、用家，他們財務實力及持貨能力比較強，即使日後出現類似1997年亞洲金融風暴及2008年金融海嘯爆等危機，也未必需要沽樓套現，是支持樓價難以大跌的重要因素。

高才通利好 新香港人成樓市動力

另外，港府去年底推出高端人才通行證計劃（下稱高才通），吸引世界各地具備豐富工作經驗及高學歷的高端人才來港。勞福局長孫玉菡上月曾表示，截至4月底高才通接獲約2.7萬宗申請，三分之二來自內地，其餘屬海外申請；在2.7萬宗申請中，1.7萬宗已獲批，在約1萬名已領取相關簽證的申請人中約5000人已抵港。

丘卓文表示，高才通對本港樓市屬利好，「由於不少內地人藉高才通取得來港資格後，也會帶同家眷來港，即使大部分會先租樓帶動租務需求，置業需求未必在未來幾個月便會出現，但由於港府去年已改善條例、令合資格外來人才成為永久居民後可申請退還在港置業時繳付的額外印花稅，提升了他們置業的誘因，總而言之，從高才通或其他途徑由內地來港的新香港人，未來將成為本港樓市主要動力之一。」

高息環境料持續 不利買樓需求

根據丘卓文的觀察，今年初通關後已多了內地人來港買樓，部分豪宅新盤買家接近一半是內地人或新香港人，而且隨着本港近月經濟復蘇，租金已率先回升，對樓市亦屬正面。

丘卓文表示：「今年初通關後來港的海外菁英（expat）的確有所增加，而內地及海外學生亦已重臨，再加上高才通帶來的新增居住需求，我們對住宅租金上升不感意外，而租金上升當然亦有利樓價。」

不過，丘卓文分析，本港樓市亦要面對利息高等負面因素，「不利因素是利息處於比較高的水平，目前的實際按揭利率（effective mortgage rate ）大概是3.5厘至3.6厘，與去年初加息周期展開前的1.5厘至1.6厘比較，升幅已超過一倍，而且加息周期或高息環境似乎會持續得比較久，這對買家需求有一定影響。」

恒指昨日收報19,408點，今年以來下跌373點或1.88%，表現不算理想，丘卓文認為這亦是不利樓市的另一因素，「歷史數據顯示，本港樓市及股市有一定的關連，你也看到最近港股表現一般，這可能涉及市場觀望內地經濟增長前景及地緣政治因素等。」

未來3年新盤供應多 發展商急去貨

至於第三個利淡港樓的因素是供應增加，丘卓文表示：「未來3年本港住宅供應實際落成量料平均每年達20,000伙，比過去25年每年平均數約18,000伙高逾一成。每年供應是20,000伙的話，發展商需要每月賣樓1600多伙，而年初至今新盤銷情平均未達此數，所以供求暫時並不平衡、存貨有機會慢慢上升，這亦可解釋何以發展商近月賣樓定價保守、求量不求價，因為他們也知道未來3年的供應偏多，去貨的唯一辦法就是定價保守。在新盤難以大幅加價的前提下，樓市的焦點是在一手市場，二手樓相對關注不多，二手業主若急於套現便有減價壓力。」

新地近月賣樓豐收 助提升估值

分析本港樓價年底前走勢後，丘卓文亦有推薦地產股，並予新地「買入」評級，目標價為128.3元，與昨日收市價101.2元比較，潛在升幅達到26.8%。他指出：「相對待售新盤，現金的折讓率較低；新地今年以來推售新盤多次售罄，執行能力堪稱完美，這意味着股價對每股資產淨值（NAV）折讓可以收窄，若其他因素不變，股價可以上升。」

丘卓文續說，新地過去12個月、在市場低迷時以相對便宜的價錢買入不少商業地皮，將會興建為商場及寫字樓，這些項目落成後，長遠可望帶來理想回報，「我所講的『長遠』是指6至8年，原因是除了興建項目需要時間外，項目落成後第一個租金周期未必便可以去到最理想的情况，需要項目進入成熟期，才會帶來好的租金回報，這些都要看長遠，而我相信，租金增長是新地未來盈利上升重要的一部分。」

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇 葉創成]