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經濟

香港地產

內地專才1459萬購海翩滙3房戶

【明報專訊】踏入本月，二手交投未見大幅回升，但在美國聯儲局議息前夕，再有內地專才入市，其中將軍澳海翩滙一個3房單位，就獲內地專才以1459萬元承接，實呎約1.65萬元；另葵涌廣場一個3房單位，則獲同區換樓客追價20萬元，以790萬元承接。

利嘉閣地產區域董事梁敬嚴表示，海翩滙5座中層K室，實用882方呎，3房1套連儲物室間隔，獲內地專才以1459萬元承接，實呎16,541元。

原業主2016年9月1080.5萬元一手購入單位，帳面賺378.5萬元或35%。

議息前買家追價20萬買葵涌廣場

此外，中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，葵涌廣場2座高層A室，實用516方呎，兩房間隔，今年1月開價898萬元放售，但業主不急於求售，曾多次封盤，近日獲買家積極洽購，最初還價770萬元，後來加碼至785萬元，並願意即時落訂。業主見最近樓價確實回落，亦想轉換環境搬至港島，日前旅行回港即與買家會面，最終買家追價20萬元，即以790萬元承接，實呎15,310元。原業主2008年238萬元買入，持貨約15年，帳面大幅獲利552萬元或2.3倍。

市區未補價居屋沽貨勁賺離場。中原地產分行首席分區營業經理程智聰表示，長沙灣凱樂苑A座高層5室，實用477方呎，兩房間隔，以631.8萬元未補地價易手，實呎13,245元。

凱樂苑未補價632萬沽 4年升九成

原業主於2019年4月以336.34萬元向房委會一手買入單位，持貨僅約4年，帳面獲利295.46萬元或88%。

用家1310萬入市太古城3房戶

至於十大屋苑之一太古城，中原高級區域營業董事張光耀表示，屋苑相隔7日再錄成交，位於彩天閣中層F室，實用717方呎，3房1套間隔、望園景，獲用家以1310萬元承接，實呎18,271元。原業主早於1996年初以495萬元買入，持貨27年，帳面獲利815萬元或1.6倍。

相關字詞﹕議息 美國聯儲局 內地專才 太古城 凱樂苑 葵涌廣場 海翩滙

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